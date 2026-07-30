Щит проти дронів за пів мільярда: Пентагон розгортає систему Argus XL

Повітряні сили США розширюють програму захисту від безпілотників: у межах контракту на 500 мільйонів доларів військові об’єкти та критичну інфраструктуру країни прикриють стаціонарними комплексами виявлення Argus XL розробки Teledyne FLIR Defense.

Як влаштована система

Argus XL — це сенсорна основа комплексу Titan Multi-Sensor компанії AeroVironment. Платформа поєднує радар для далекого спостереження з електронно-оптичними та інфрачервоними камерами для візуальної ідентифікації цілей. Програмне забезпечення зводить дані всіх сенсорів у єдину картину, а відкрита архітектура дозволяє підключати сторонні радіочастотні датчики й нові засоби протидії без переробки всієї системи.

Комплекс забезпечує півсферичне покриття, одночасно супроводжує кілька повітряних цілей і працює цілодобово за складних погодних умов. Окремо розробники наголошують на здатності виявляти малі та мікродрони — цілі, які поодинокі сенсори зазвичай пропускають. Дальність виявлення компанія не розкриває.

Контракт і контекст

Постачання йдуть у межах трирічного контракту типу IDIQ на суму до 500 мільйонів доларів для програми Domestic Shield міжвідомчої оперативної групи JIATF 401. Її завдання — вибудувати ешелоновану протидронову оборону на об’єктах усередині США після серії інцидентів із безпілотниками над військовими базами.

«Ми пишаємося співпрацею з AV у постачанні технологій, які дозволяють американським військовим виявляти, класифікувати, супроводжувати дедалі складніші безпілотні загрози й реагувати на них», — прокоментувала президентка Teledyne Defense and Aerospace Джифен Лей.

Показово, що гонка йде з обох боків: поки одні компанії будують системи виявлення, інші вчать дрони діяти непомітніше й автономніше. Нагадаємо, раніше ми писали, як та сама AeroVironment разом із Applied Intuition продемонструвала рій баражуючих боєприпасів Mayhem 10, що координує удари під наглядом одного оператора та працює без GPS в умовах глушіння.