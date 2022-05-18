Xiaomi 12 Pro з тріском провалив тест на автономність
Днями команда порталу DxOMark протестувала автономність нового флагманського смартфона Xiaomi 12 Pro. Результат виявився плачевним. Пристрій не тільки не показав результату, який люди очікують від девайсу за такою ціною, а й взагалі поступилося всім конкурентам з топового сегменту.
Батарея ємністю 4500 мАг, якою оснащений Xiaomi 12 Pro, підтримує швидкісну зарядку 120 Вт. Як процесор використовується останнє рішення від Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1, а компанію в моделі, що тестується, йому склали 12/256 ГБ пам’яті.
Xiaomi 12 Pro показав найгірші результати автономності майже у всіх тестах, особливо серйозно провалившись у режимі дзвінків та при прослуховуванні музики. Тут відставання від лідера iPhone 13 Pro досягає 50% часу роботи.
Зате зі швидкістю зарядки Xiaomi 12 Pro повний порядок. При підключенні по дроту всього за 21 хвилину гаджет заповнив 80% заряду батареї, а ще через 8 хвилин відновив всі ресурси, що залишилися. Що стосується бездротової зарядки, пітстоп з 0 до 100% зайняв 70 хвилин.
У результаті експерти DxOMark похвалили Xiaomi 12 Pro за дуже швидку зарядку, але розкритикували за низьку енергоефективність у тестах та при повсякденному використанні. У загальному рейтингу автономності новинка Xiaomi зайняла передостаннє – 68-е місце, а в топі флагманів їй дісталося останнє 13-е місце.