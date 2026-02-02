В Україні запроваджують «білий список» для Starlink: незареєстровані термінали відключать

В Україні функціонуватимуть виключно верифіковані термінали супутникового зв’язку Starlink. Уряд ухвалив постанову про створення спеціального реєстру, щоб унеможливити використання цієї технології російськими військами. Як повідомив Михайло Федоров, після набуття чинності нових правил усі незареєстровані пристрої будуть деактивовані.

Процедура верифікації буде безкоштовною та максимально спрощеною для всіх категорій користувачів. Звичайні громадяни зможуть зареєструвати свої термінали у ЦНАПах, представники бізнесу — через портал «Дія», а військові — скористаються захищеною системою DELTA. Міністр наголосив, що власникам не потрібно передавати персональні дані чи ставити обладнання на військовий баланс.

Таке рішення стало відповіддю на нову тактику ворога. Росіяни почали встановлювати Starlink на свої ударні безпілотники, що дозволяє їм обходити українські засоби радіоелектронної боротьби та точніше завдавати ударів.