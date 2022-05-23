Останні новинки смартфонів, які вже з’явилися у продажу

Ринок смартфонів регулярно поповнюється новими моделями. Якщо уважно не стежити за релізами, то легко упустити якийсь якісний телефон. Саме тому ми підготували матеріал, у якому зібрали найкращі пристрої, що поповнили ринок смартфонів останнім часом.





№5 – Redmi 10 Power

Новий бюджетник від Redmi може похвалитися потужним акумулятором на 6000 мАг із 18-ватною зарядкою. Враховуючи, що роздільна здатність 6.7-дюймового дисплея HD+, то гаджет спокійно може відпрацювати три дні без зарядки. Також у нього є процесор Snapdragon 680 та фотодатчик на 50 МП, здатний робити якісні знімки за будь-якого освітлення.

№4 – OnePlus Nord 2T

При своїй вартості новинка від OnePlus має цілком солідний функціонал. 6.43-дюймовий дисплей AMOLED оновлюється з частотою 90 Гц, в ролі процесора використовується потужний Dimensity 1300, а на спинці встановлена ​​потрійна камера на 50+8+2 МП. Ще одна фішка моделі – реактивна 80-ватна зарядка.

№3 – OnePlus Ace

Відповідаючи трендам, новинка від OnePlus має плоскі грані корпусу, а також величезний 6.7-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR. У ролі процесора використовується Dimensity 8100 Max, а фотоможливості представлені потрійною камерою на 50, 8 та 2 МП. Головна ж особливість моделі – блискавична зарядка на 150 Вт. Їй потрібно всього 5 хвилин, щоб заповнити половину ресурсів батареї ємністю 4500 мАг.

№2 – Google Pixel 6a

Бюджетний за мірками Google гаджет сподобається любителям компактних пристроїв. Новинка ідеально лягає в долоню, володіючи при цьому 6.1-дюймовим дисплеєм OLED з підтримкою HDR. Незважаючи на різницю у вартості, Pixel 6A працює на флагманському чипсеті Google Tensor. Щодо камер, гаджет оснащений подвійним датчиком на 12.2+12 МП.

№1 – Sony Xperia 1 IV

Заряджений флагман від японців пропонує власнику 6.5-дюймовий OLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 4К, а також флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1. На спинці знаходиться квадрокамера на 12+12+12+0.3 МП, а під капот мАг, що підтримує 30-ватну швидку зарядку.