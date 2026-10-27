Samsung скорочує виробництво Galaxy A: популярні смартфони можуть подорожчати та отримати гірші характеристики

Компанія Samsung може суттєво скоротити випуск доступних смартфонів Galaxy A через подорожчання пам’яті та дефіцит комплектувальних. Наслідки можуть відчути й покупці.

Південнокорейський технологічний гігант Samsung переглядає виробничі плани на четвертий квартал 2026 року. За інформацією корейського видання ETNews, компанія має намір скоротити випуск смартфонів серії Galaxy A приблизно на 20% порівняно з початковими планами. Відповідне рішення, за словами галузевих джерел, уже позначилося на замовленнях комплектувальних у постачальників.

Якщо інформація підтвердиться, за підсумками року Samsung може виготовити приблизно на 10 мільйонів смартфонів менше, ніж планувалося. Причому скорочення, ймовірно, не обмежиться поточним роком: джерела повідомляють про можливе зменшення виробництва Galaxy A ще щонайменше на 10% у 2027 році.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Чому Samsung скорочує випуск популярних смартфонів

Головною причиною називають стрімке зростання вартості мікросхем пам’яті. Через високий попит з боку центрів обробки даних і систем штучного інтелекту виробники напівпровідників дедалі більше уваги приділяють дорожчій та прибутковішій продукції. У результаті виробникам смартфонів стає складніше отримувати необхідні компоненти за прийнятними цінами.

За оцінками галузевих джерел, у деяких бюджетних і середньобюджетних смартфонах витрати на пам’ять уже перевищують половину виробничої собівартості пристрою. Додаткові труднощі виникають із постачанням друкованих плат і багатошарових керамічних конденсаторів, які також використовуються в обладнанні для штучного інтелекту. За таких умов випуск недорогих смартфонів стає дедалі менш вигідним.

Samsung, як повідомляється, планує переорієнтувати частину виробничих ресурсів на дорожчі пристрої. Пріоритет отримають флагманські Galaxy S та складані Galaxy Z, які забезпечують вищу прибутковість. Водночас серія Galaxy A, до якої входять моделі Galaxy A57, A37 та A17 5G, залишається основою продажів компанії — на неї припадає близько 70% постачань смартфонів Samsung.

Що зміниться для покупців Galaxy A

Найнеприємнішим наслідком дефіциту комплектувальних може стати подорожчання майбутніх смартфонів. Представники галузі попереджають, що виробники будуть змушені або підвищувати роздрібні ціни, або переглядати характеристики пристроїв, щоб утримати їхню собівартість на прийнятному рівні.

Зокрема, нові моделі Galaxy A теоретично можуть отримати простіші дисплеї, дешевші камери чи інші компромісні компоненти. При цьому їхня ціна не обов’язково залишиться на рівні попередників. Однак поки це лише можливі сценарії, а не підтверджені характеристики майбутніх смартфонів Samsung.

Ситуація створює додаткові ризики й для позицій компанії на світовому ринку. Samsung щороку постачає приблизно 230–240 мільйонів смартфонів і конкурує з Apple за лідерство за кількістю проданих пристроїв. Скорочення виробництва доступної серії, яка забезпечує більшість продажів, може вплинути на результати цієї боротьби.

Сама Samsung наразі офіційно не підтвердила скорочення виробництва Galaxy A на 20% та можливе погіршення характеристик наступних моделей. Тому говорити про неминуче подорожчання всіх смартфонів серії поки зарано. Проте ситуація на ринку пам’яті свідчить, що зберігати колишнє співвідношення ціни та характеристик виробникам стає складніше.