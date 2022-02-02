Виходить Xiaomi 12 Mini: характеристики та ціна маленького флагмана

Хороші новини для любителів компактних Android смартфонів. Незабаром вийде Xiaomi 12 Mini – це трохи спрощена версія головного флагмана бренду, яка конкуруватиме з iPhone 13 Mini і Samsung Galaxy S22, який цього року теж отримає невеликі розміри. Ми вже знаємо про новинку майже все: починаючи від дизайну, ціни, і до характеристик.





Вчора в мережі з’явився рендер Xiaomi 12 Mini, створений на базі численних витоків. Гаджет на ньому має нестандартне оформлення основної камери – головний об’єктив розташований нижче за додаткові, хоча зазвичай виробники роблять навпаки. Що стосується лицьової поверхні, тут Xiaomi обійдеться без сюрпризів – тонкі рамки та акуратний острівний виріз по центру дисплея.

Сам екран матиме діагональ 5.9 дюймів. Це AMOLED матриця виробництва Samsung із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ та Dolby Vision, а також максимальною яскравістю 1500 ніт. За габаритами новинка буде порівнянна з колись популярним Xiaomi Mi 9 SE, при ширині 70.3 мм та товщині 7.96 мм її вага становитиме 176 грамів.

Серцем гаджета має стати 7-нанометровий субфлагманський процесор Snapdragon 870 (~ 700 тисяч балів у AnTuTu) з підтримкою 5G. Працюватиме він у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5. Місткість накопичувача UFS 3.1 складе 128 або 256 ГБ.

Xiaomi приділить особливу увагу фотоможливості моделі. Судячи з чуток, 12 Mini оснастять основною камерою на 108 МП з оптичною стабілізацією та діафрагмою f/1.8, 20-мегапіксельним шириком з кутом огляду 128 градусів, а також 5-мегапіксельним телеоб’єктивом для макро фотографії, як у X.

Що стосується інших характеристик, апарат повинен отримати акумулятор ємністю 4200 мАч з 67-ватною провідною та 50-ватною бездротовою зарядкою, стереодинаміки Dolby Atmos, підтримку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 та корпус, захищений від вологи за стандартом IP68.

Характеристики Xiaomi 12 Mini

Екран: 5.9″, LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, 1500 ніт;

Процесор: Snapdragon 870 (3.2 ГГц, 7 нм), графіка Adreno 650;

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ (UFS 3.1);

Оперативна пам’ять: 6/8 GB (LPDDR5);

Основна камера: 108 МП (f/1.8, OIS) + 20 МП (128˚, ультраширококутна) + 5 МП (макро-об’єктив);

Акумулятор: 4200 мАг, швидка зарядка 67 Вт, бездротова зарядка 50 Вт;

SIM: 2 x NanoSIM;

Бездротові комунікації: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC;

Порти: USB Type-C;

Безпека: розблокування по обличчю, сканер відбитків в екрані;

Додатково: стереодинаміки, вологозахист IP68.

Ціна Xiaomi 12 Mini

За попередніми даними, апарат поставлятиметься у трьох конфігураціях пам’яті:

8/128 ГБ – $564 ;

8/256 ГБ – $611;

12/256 ГБ – $673.

Дата виходу Xiaomi 12 Mini поки не відома, але, за відомостями інсайдерів, апарат повинні подати протягом першого кварталу 2022 року, тобто до кінця березня.

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