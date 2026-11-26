В сети появились новые фотографии макетов будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra. Снимки подтверждают, что Samsung готовит для «ультры» самое заметное обновление дизайна за последние годы. Ведь задняя панель этих смартфонов почти не менялась со времён Galaxy S22 Ultra, вышедшего в 2022 году.

Макет предполагаемого Galaxy S27 Ultra (слева) и Galaxy S26 Ultra (справа)

Камеры переедут на единый блок

Главное изменение касается задней панели. Вместо отдельных «капель» объективов, ставших фирменной чертой линейки, Galaxy S27 Ultra, скорее всего, получит выступающий блок почти на всю ширину корпуса. Слева на нём расположены два крупных объектива, а рядом разместился чёрный овальный модуль ещё с двумя отверстиями, в одном из которых, вероятно, будет вспышка.

Такой подход заметно приближает дизайн флагмана Samsung к iPhone 18 Pro, на что уже обратили внимание многие обозреватели. Из-за нового расположения камер большинство чехлов от Galaxy S26 Ultra к новинке, скорее всего, не подойдёт, хотя по габаритам смартфоны почти не будут отличаться. По данным из чертежей, размеры S27 Ultra составят 163,76 × 78,25 × 7,97 мм против 163,6 × 78,1 × 7,9 мм у предшественника.

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Блок камер Galaxy S27 Ultra будет занимать почти всю ширину корпуса

Получит ли смартфон магниты Qi2

Существует теория, что новое расположение камер освободит место для встроенных магнитов стандарта беспроводной зарядки Qi2, как в смартфонах Apple и Google. Это позволило бы крепить к Galaxy магнитные пауэрбанки, держатели и другие аксессуары без специальных чехлов. Впрочем, Samsung пока ничего подобного не подтверждала.

Камеры и дата анонса

По слухам, смартфон сохранит стилус S Pen, слот для которого, как и раньше, будет расположен внизу корпуса. Камера получит основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным приближением. Отдельного телевика с 3-кратным зумом, судя по всему, больше не будет.

Презентацию новой серии ожидают в январе или феврале 2027 года. Вместе с Galaxy S27 Ultra Samsung может показать Galaxy S27, Galaxy S27+ и новый Galaxy S27 Pro.

Напомним, ранее мы писали, что Galaxy S27 Ultra лишится сразу двух деталей камеры. По данным инсайдеров, Samsung откажется от телеобъектива с 3-кратным приближением, а также от лазерного автофокуса, который был на «ультрах» начиная с Galaxy S21 Ultra. Современные сенсоры имеют собственные системы фазового автофокуса, поэтому отдельный лазерный модуль становится всё менее нужным.