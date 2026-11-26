Vodafone напоминает о специальном предложении для абонентов старшего возраста. Украинцы, которым уже исполнилось 55 лет, могут подключить тариф Flexx Go за 200 гривен в месяц. Однако времени осталось мало, ведь заявки на подключение оператор принимает только до 30 ноября.

Что входит в тариф

Flexx Go является контрактным тарифом, то есть услуги оплачиваются по договору. За 200 гривен в месяц абонент получает следующий пакет.

безлимитные звонки на номера Vodafone;

500 минут на звонки в сети других операторов Украины и в страны ЕС;

25 ГБ мобильного интернета, а также безлимитный доступ к 45 популярным приложениям;

50 SMS.

Без акции этот пакет стоит заметно дороже, от 350 гривен в месяц, так что экономия для людей старшего возраста составляет как минимум 150 гривен ежемесячно.

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Кто может подключить

Главное ограничение заключается в том, что скидка действует только для новых абонентов, а также для тех, кто переходит в Vodafone из других сетей с сохранением своего номера по услуге MNP. Действующие клиенты оператора воспользоваться предложением не смогут, даже если им уже исполнилось 55 лет.

Номер телефона менять не нужно, а за перенос номера дополнительно платить не придётся.

Как оформить

Заявку на перенос номера можно подать онлайн на сайте оператора или сразу в магазине Vodafone. После этого абонент получит SMS с подтверждением. Впрочем, без визита в магазин не обойтись, ведь именно там выдают новую SIM-карту и заключают договор. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный налоговый номер, без этих документов заявку не оформят.

Что предлагают другие операторы

Специальные тарифы для людей старшего возраста есть и у других операторов. В lifecell абоненты от 55 лет могут подключить тариф «Турбота» за 190 гривен в месяц. Он включает безлимитные звонки в сети lifecell, 1000 минут на другие сети Украины, 20 ГБ интернета и безлимитный трафик в популярных приложениях, а подключить его могут и новые, и действующие абоненты. В Киевстаре для клиентов от 55 лет предусмотрен тариф «Все разом Комфорт» за 370 гривен в месяц.

Напомним, ранее мы писали, что Vodafone повышает тарифы на домашний интернет с 1 декабря. Самый популярный тариф Vodafone Gigabit Net подорожает с 250 до 300 гривен в месяц, то есть на 20%. В операторе объясняют решение ростом расходов на поддержку инфраструктуры, в частности на работу сети во время отключений электроэнергии.