Те, кто каждый год меняет флагман на новый, вряд ли задумываются над этим вопросом. Но если вы выбираете смартфон для себя, а не для одобрения окружающих, стоит разобраться, за что именно придётся переплачивать. Чем смартфон за 50 000 гривен действительно лучше модели за 10 000, а где разница существует лишь для того, чтобы оправдать высокую цену?

Стереотипы вместо реальных отличий

Показательным примером последнего времени стал Poco X8s. Для своей цены он имеет неожиданно много преимуществ. Это AMOLED-дисплей с технологией LTPO, которую ещё недавно ставили только во флагманы, телеобъектив начального уровня, компактный корпус с диагональю экрана 6,35 дюйма, батарея на 6330 мА·ч и вполне производительный процессор Snapdragon 7 Gen 4.

Однако в обсуждениях этого смартфона чаще всего вспоминают лишь один недостаток, а именно медленную встроенную память. Стоит честно спросить себя, как часто вы копируете файлы размером более 5 ГБ или возвращаетесь к приложению, которое открывали два дня назад.

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Poco X8s (слева) рядом с последним iPhone

В определённых сценариях разница с флагманом действительно очевидна, но в 90% ежедневных задач её придётся искать с лупой. Да, на флагмане приложения будут открываться на доли секунды быстрее, а сохранение фото или копирование архива с видео займёт меньше времени. Но стоит ли это переплаты в четыре-пять раз? Вопрос открытый.

А как же процессор

В декабре 2021 года Xiaomi 12 Pro стал одним из первых серийных смартфонов, преодолевших отметку в 1 миллион баллов в AnTuTu. Тогда это считалось настоящим достижением. А уже в октябре 2026 года Honor Win 2 приблизился к результату в 5 миллионов баллов.

Honor Win 2 стал одним из самых мощных смартфонов 2026 года

Представьте два автомобиля на старте, один с двигателем объёмом 1,5 л, а другой 7,5 л. Второй, конечно, победит в гонке, но будет ли Honor Win 2 работать в пять раз быстрее устаревшего Xiaomi 12 Pro в обычных задачах? Конечно же, нет.

Мощность современных мобильных процессоров упирается в два ограничения. Во-первых, массовых приложений, способных раскрыть весь их потенциал, просто нет. Во-вторых, в тонком корпусе невозможно организовать полноценное охлаждение, поэтому под длительной нагрузкой чип всё равно сбрасывает частоты.

В итоге единственной весомой причиной покупать смартфон с самым мощным процессором остаётся так называемый запас производительности. Он гарантирует, что через пять лет флагман будет работать лучше недорогой модели, и смартфоны Samsung подтверждают это правило особенно заметно. Правда, никто не гарантирует, что владелец будет пользоваться одним телефоном так долго.

Флагманы дольше сохраняют запас производительности, но не каждый пользуется телефоном пять лет

Что значит флагманский дисплей

Для большинства людей хороший экран означает правильную цветопередачу, частоту обновления 120 Гц, достаточную яркость и широкие углы обзора. Обозреватели добавляют к этому списку плотность пикселей, поддержку цветовых профилей, пиковую яркость, частоту опроса сенсора и другие показатели, которые обычный пользователь вряд ли заметит.

На самом деле сегодня нужно очень постараться, чтобы купить смартфон с плохим дисплеем в ценовом диапазоне от 10 000 до 15 000 гривен. Несколько лет назад появились недорогие модели вроде Motorola S50 с LTPO и почти эталонной цветопередачей. Так что всё преимущество флагманов часто можно свести к одному параметру, а именно более тонким рамкам вокруг экрана. Впрочем, даже широкие рамки, как у Pixel 10a, обычно перестаёшь замечать уже через несколько дней.

Камеры

«Захочу фотографировать, куплю фотоаппарат». Такие комментарии часто встречаются под обзорами смартфонов с хорошими камерами. Но по той же логике для музыки стоит купить аудиосистему, для видео телевизор, а для работы компьютер. Ценность смартфона именно в том, что всё это всегда с собой.

Представьте детский утренник в полутёмном зале. Снимать приходится издалека, ребёнок двигается, свет тусклый, а перед вами несколько рядов зрителей. Смартфон за 10 000 гривен с такой задачей справится, но флагман сделает это гораздо лучше и даст больше чётких крупных планов.

Камеры остаются главным преимуществом флагманов, например Oppo Find X8 Ultra (слева)

Камеры являются одной из трёх весомых причин переплатить. В отличие от абстрактной мощности процессора, их работу видно невооружённым глазом. На рынке хватает недорогих смартфонов с приличным набором модулей, но по качеству съёмки флагманы пока недосягаемы.

Работа системы

Это отличие сложно оценить, если пользуешься только одним смартфоном. Ещё несколько поколений назад это хорошо иллюстрировали Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 8T. Первый казался значительно дороже прежде всего благодаря экрану на 120 Гц и лучшей оптимизации MIUI.

Сегодня HyperOS на флагмане Xiaomi и на недорогом смартфоне фактически являются двумя разными системами. Пока владелец Poco M8 Pro ищет, как вернуть прозрачность шторки или отключить рекламу в HyperOS 3, пользователь даже более старого флагмана просто не понимает, о чём речь, потому что система работает почти идеально. Покупая флагман, вы платите и за оптимизацию, и за продолжительность обновлений, а экономя, соглашаетесь, что систему придётся дорабатывать вручную. И касается это не только Xiaomi.

Чем обычный смартфон лучше

Об этом в сравнениях почему-то пишут редко, но у недорогого смартфона есть собственные преимущества.

Цена ошибки. Его не так жалко уронить или забыть в такси.

Его не так жалко уронить или забыть в такси. Автономность. Из-за более мощного процессора флагман может работать меньше, чем обычный смартфон с аккумулятором такой же ёмкости.

Из-за более мощного процессора флагман может работать меньше, чем обычный смартфон с аккумулятором такой же ёмкости. Потеря стоимости. За год он дешевеет в гривнах значительно меньше, потому что изначально стоит недорого.

За год он дешевеет в гривнах значительно меньше, потому что изначально стоит недорого. Слот для карты памяти. У флагманов его почти не встретишь.

Вместо вывода

Платить в пять раз больше за смартфон, чтобы звонить, переписываться и листать ленту, всё равно что покупать спорткар, чтобы ездить за хлебом. В пробке он будет стоять там же, где и обычный седан. Недорогой смартфон не хуже флагмана в пять раз. Он уступает лишь в нескольких конкретных сценариях, и именно за эту универсальность приходится платить, покупая флагман.

Напомним, ранее мы писали, что POCO представила X8s с компактным OLED-экраном. Смартфон получил 6,35-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 7 Gen 4 и батарею на 6330 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт. Это самая маленькая модель в семействе X8, рассчитанная на тех, кто хочет компактный телефон без компромиссов в автономности.