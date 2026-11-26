BMW готовит для китайского рынка собственную версию электрического кроссовера iX5. Модель прошла сертификацию в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), и благодаря этому стали известны её характеристики. Самое интересное, что по длине колёсной базы китайский iX5 обошёл даже флагманский внедорожник BMW X7.

Колёсная база больше, чем у X7

Автомобиль зарегистрировали в одной версии с индексом 60L, где буква L традиционно для китайского рынка указывает на удлинённую колёсную базу. Длина кроссовера составляет 5141 мм, ширина 2000 мм, высота 1744 мм, а колёсная база достигает 3165 мм. Это на 60 мм больше, чем у BMW X7, хотя сам iX5 на 40 мм короче и на 91 мм ниже флагмана.

Увеличенное расстояние между осями даёт больше пространства для пассажиров второго ряда, что особенно ценят покупатели в Китае. При этом салон рассчитан на пять мест. Электромобиль получился тяжёлым, его снаряжённая масса составляет 2917 кг, а полная достигает 3490 кг. Углы въезда и съезда равны 20 и 22 градусам соответственно.

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Китайский BMW iX5 сзади. Фото: MIIT

Два мотора и 567 л.с.

BMW iX5 получил полный привод с двумя электромоторами. Передний двигатель мощностью 183 кВт (245 л.с.) производит ZF Electric Mobility Systems в Шэньяне, а задний на 240 кВт (322 л.с.) поставляет непосредственно BMW AG. Суммарная пиковая мощность составляет 423 кВт, или 567 л.с.

Ячейки для тяговой батареи производит компания AESC Hebei, а окончательную сборку аккумуляторного блока выполняет сама BMW-Brilliance. Ёмкость батареи, запас хода и характеристики зарядки пока не раскрываются.

Дизайн и опции

Внешне китайская версия повторяет дизайн европейского iX5. Панорамная крыша входит в стандартное оснащение, а пневмоподвеска доступна за доплату. Опциональный пакет M Sport добавляет более агрессивные бамперы, вертикальные элементы в «ноздрях» решётки радиатора и удлинённые фары. Покупатели также смогут выбрать декоративные накладки на крышу, окна и пороги, а также несколько вариантов дисков и суппортов. Шины предлагаются размерностью от 21 до 23 дюймов.

Варианты оформления передней части BMW iX5. Фото: MIIT

Интересно, что BMW оставила привычные дверные ручки, хотя в Китае готовятся новые требования к их конструкции. Выпускать кроссовер будет совместное предприятие BMW-Brilliance в Шэньяне. Дату старта продаж и цену пока не объявили.

BMW нужны новые модели в Китае

Новинка появляется в непростое для BMW время. С января по октябрь 2026 года компания продала в Китае 345 190 автомобилей, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. По сообщениям, по состоянию на 2 ноября BMW сократила в стране около 1800 сотрудников. Исправить ситуацию должны новые модели. Компания уже вывела на китайский рынок кроссовер iX3 по цене от 269 900 до 339 900 юаней (примерно от 1,6 до 2 млн грн), а также планирует привезти туда новую 3 Series и электрическую i3.

Напомним, ранее мы писали, что BMW готовит электрический X7. Закамуфлированный прототип iX7 заметили на Нюрбургринге. Он станет первой полностью электрической версией X7 и самым большим электрическим внедорожником в модельном ряду марки.