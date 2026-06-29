Vodafone построит в Украине подземный дата-центр нового поколения

Vodafone Украина планирует построить в Украине ультрасовременный подземный дата-центр. Проект был представлен в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в польском Гданьске.

Новый объект должен стать частью защищенной цифровой инфраструктуры страны. Дата-центр проектируется с учетом требований военного времени: подземное расположение должно повысить физическую безопасность площадки, а также защитить критически важные системы от внешних угроз.

Согласно плану, объект будет соответствовать международному уровню надежности Tier III. Это подразумевает резервирование ключевых систем — электропитания, охлаждения и каналов связи. Такой стандарт позволяет проводить техническое обслуживание инфраструктуры без остановки работы дата-центра.

Особое внимание уделено связи нового ЦОД с проектом Kardesa. Это подводная волоконно-оптическая кабельная система в Чёрном море, которую Vodafone Group и Vodafone Украина ранее анонсировали как цифровой коридор между Европой и Азией. Система должна соединить Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Подробности о Kardesa Vodafone опубликовала в официальном сообщении компании.

Подземный дата-центр в сочетании с новой международной кабельной инфраструктурой может укрепить роль Украины как цифрового хаба в регионе. Речь идет не только о хранении и обработке данных, но и о повышении устойчивости украинской телекоммуникационной инфраструктуры, развитии облачных сервисов и привлечении новых инвестиций в цифровую экономику.

Для Украины такой проект особенно важен в условиях войны, когда защита данных, резервирование инфраструктуры и независимые маршруты передачи трафика стали вопросами национальной безопасности.