До 1,9 Гбит/с: первые украинцы уже получили доступ к 5G от Vodafone

Украинцы уже получили возможность протестировать 5G от Vodafone в реальных условиях. Речь идет не о полноценном коммерческом запуске технологии по всей стране, а о пилотных зонах, где оператор проверяет работу сети пятого поколения.

Vodafone развернул тестовые зоны 5G во Львове, Бородянке и Харькове. В рамках тестирования сетью уже воспользовались около 350 тысяч пользователей, а пиковая скорость на устройстве абонента в реальных условиях достигала 1,9 Гбит/с.

Харьков стал одним из ключевых тестовых центров

Особое внимание привлекли испытания 5G в Харькове. Город стал третьим населенным пунктом в Украине, где заработала пилотная зона связи пятого поколения после Львова и Бородянки.

За первые три дня после запуска 5G в Харькове к сети подключились более 40 тысяч пользователей. Впоследствии число абонентов Vodafone, опробовавших новую технологию в городе, приблизилось к 200 тысячам.

Для Харькова это особенно показательный результат, ведь тестирование проходит в городе, который регулярно подвергается атакам и предъявляет повышенные требования к устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Фактически 5G здесь проверяют не только на скорость, но и на способность работать в сложных условиях.

Что показали первые тесты

Средняя скорость в тестовых зонах достигала гигабитной. Для сравнения: для просмотра видео в формате 4K обычно требуется около 25 Мбит/с, то есть потенциал 5G значительно превышает потребности большинства обычных сценариев — видео, мессенджеров, социальных сетей, онлайн-игр и облачных сервисов.

Сеть работает на оборудовании Nokia в диапазоне 3500 МГц. Именно этот частотный диапазон часто используется для 5G, поскольку позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных и достаточную пропускную способность в местах с большим количеством пользователей.

Нужно ли доплачивать за 5G

На этапе тестирования использование 5G не требует отдельной доплаты. Трафик в сети пятого поколения тарифицируется так же, как и LTE/4G, в соответствии с действующим тарифным планом абонента.

Чтобы подключиться к 5G в тестовой зоне, необходим смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, действующая SIM-карта или eSIM-карта, а также соответствующие настройки мобильной сети.

Полноценный запуск 5G в Украине пока не состоялся. Нынешние тесты необходимы для проверки покрытия, скорости, стабильности работы сети и нагрузки на оборудование. Если результаты окажутся успешными, это станет важным этапом подготовки к более масштабному внедрению 5G в Украине.