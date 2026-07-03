До 1,9 Гбіт/с: перші українці вже отримали доступ до 5G від Vodafone

Українці вже отримали можливість протестувати 5G від Vodafone у реальних умовах. Йдеться не про повноцінний комерційний запуск технології по всій країні, а про пілотні зони, де оператор перевіряє роботу мережі п’ятого покоління.

Vodafone розгорнув тестові 5G-зони у Львові, Бородянці та Харкові. У межах тестування мережу вже спробували близько 350 тисяч користувачів, а пікова швидкість на пристрої абонента в реальних умовах досягала 1,9 Гбіт/с.

Харків став однією з ключових тестових локацій

Окрему увагу привернуло тестування 5G у Харкові. Місто стало третьою локацією в Україні, де запрацювала пілотна зона зв’язку п’ятого покоління після Львова та Бородянки.

За перші три дні після запуску 5G у Харкові до мережі під’єдналися понад 40 тисяч користувачів. Згодом кількість абонентів Vodafone, які протестували нову технологію в місті, наблизилася до 200 тисяч.

Для Харкова це особливо показовий результат, адже тестування відбувається в місті, яке регулярно зазнає атак і має підвищені вимоги до стійкості телеком-інфраструктури. Фактично 5G тут перевіряють не лише на швидкість, а й на здатність працювати в складних умовах.

Що показали перші тести

Середня швидкість у тестових зонах була гігабітною. Для порівняння, перегляд відео у 4K зазвичай потребує приблизно 25 Мбіт/с, тобто потенціал 5G значно перевищує потреби більшості звичайних сценаріїв — відео, месенджерів, соцмереж, онлайн-ігор та хмарних сервісів.

Мережа працює на обладнанні Nokia у діапазоні 3500 МГц. Саме цей частотний діапазон часто використовується для 5G, оскільки дозволяє забезпечити високу швидкість передавання даних і достатню пропускну здатність у місцях з великою кількістю користувачів.

Чи потрібно доплачувати за 5G

На етапі тестування користування 5G не потребує окремої доплати. Трафік у мережі п’ятого покоління тарифікується так само, як LTE/4G, відповідно до чинного тарифного плану абонента.

Щоб підключитися до 5G у тестовій зоні, потрібен смартфон із підтримкою мереж п’ятого покоління, актуальна SIM або eSIM-картка та відповідні налаштування мобільної мережі.

Повноцінний запуск 5G в Україні поки не відбувся. Нинішні тести потрібні для перевірки покриття, швидкості, стабільності роботи мережі та навантаження на обладнання. Якщо результати будуть успішними, це стане важливим етапом підготовки до масштабнішого впровадження 5G в Україні.