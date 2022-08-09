Vodafone представив українцям нову лінійку вигідних контрактних тарифів: економія до 100 грн в місяць

Один з найбільших мобільних операторів України Vodafone встановив нові вигідні тарифи для контрактних клієнтів. Серед головних переваг підключення можливість оплати хвилин та мегабайтів вже після їх використання, а також додатковий захист номера абонента від шахраїв.





Про хороші новини від «Vodafone Україна» повідомила прес-служба компанії. Оновлені тарифи передбачають значно більші обсяги мобільного трафіку. Мінімальна кількість інтернету до використання становить 15 ГБ. Проте в більшості контрактних тарифів доступ до мережі безлімітний, та ще й із можливістю роздачі на інші пристрої.

Також у контрактні пакети послуг вже включено щонайменше 50 хвилин для дзвінків за кордон. А в тарифному плані Ultra VIP говорити з абонентами із 16 країн світу можна аж 750 хв.

Вартість послуг зв’язку для контрактних абонентів стартує від 135 грн. Це акційна вартість пакету Red Pro, яка буде актуальною протягом наступних 3 місяців. До переліку послуг пакету входить 20 ГБ мобільного трафіку, 200 хв на номери інших операторів, 50 хв на міжнародні розмови та 200 СМС на всі мережі України.

Крім пакету Red Pro, знижена ціна протягом 3 місяців діятиме також на пакет Red Unlim. Ще два тарифні плани – Red Unlim Plus та Red Unlim Max – будуть доступні за зниженою ціною протягом півроку. Економія від підключення до акційних тарифних планів складатиме від 40 до 100 грн на місяць.

Нагадаємо, що в червні Vodafone напустив безкоштовний сервіс «Абонент на зв’язку». З його допомогою абоненти мають можливість перевірити, чи отримав власник номера адресоване йому повідомлення та чи є у нього взагалі покриття. Дізнатися дані про доставку можна для будь якого повідомлення, навіть якщо воно було відправлене абоненту іншої мережі. Від користування послугою вартість СМС не змінюється.