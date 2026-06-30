Vodafone привлекает абонентов тарифом за 0 грн: что входит в пакет GigaCombo

Vodafone Украина предложила абонентам комплексный тариф GigaCombo, который объединяет мобильную связь, домашний интернет и телевидение. По условиям специального предложения, первые два месяца пакет можно получить за 0 грн.

Базовая стоимость GigaCombo по окончании льготного периода составляет 350 грн в месяц. Тариф доступен как действующим клиентам Vodafone, так и абонентам других операторов, которые планируют перенести свой номер в сеть Vodafone с помощью услуги MNP.

Что входит в GigaCombo

Тариф включает безлимитный мобильный интернет в Украине. После использования 50 ГБ скорость может быть ограничена до 0,8 Мбит/с. Также абонент получает 11 ГБ интернета для использования в 27 странах ЕС.

Для звонков предусмотрены безлимитные разговоры в сети Vodafone Украина, 500 минут на другие украинские сети и в 27 странах ЕС, а также 50 минут для звонков из Украины в ЕС или между европейскими странами.

Кроме того, в пакет входит домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с и доступ к Vodafone TV с более чем 90 телеканалами. Просмотр доступен на пяти устройствах.

Как подключить тариф за 0 грн

Для действующих абонентов Vodafone специальная цена действует при переходе на GigaCombo. Если абонентская плата по предыдущему тарифу была выше, переход обойдется в 52,06 грн. Если абонентская плата была ниже, переход будет бесплатным.

Новые клиенты могут воспользоваться предложением после переноса номера в сеть Vodafone и оплаты первого пакета услуг по стартовому тарифу.

Домашний интернет в GigaCombo предоставляется по технологии GPON. Vodafone отмечает, что при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала такой интернет может работать даже во время отключений электроэнергии. Абонентский терминал оператор предоставляет бесплатно, но для максимальной скорости требуется собственный гигабитный роутер.