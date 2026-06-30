Vodafone заманює абонентів тарифом за 0 грн: що дають у GigaCombo

Vodafone Україна запропонував абонентам комплексний тариф GigaCombo, який об’єднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення. За умовами спеціальної пропозиції, перші два місяці пакет можна отримати за 0 грн.

Базова вартість GigaCombo після завершення пільгового періоду становить 350 грн на місяць. Тариф доступний як чинним клієнтам Vodafone, так і абонентам інших операторів, які планують перенести свій номер у мережу Vodafone через послугу MNP.

Що входить у GigaCombo

Тариф включає безлімітний мобільний інтернет в Україні. Після використання 50 ГБ швидкість може бути обмежена до 0,8 Мбіт/с. Також абонент отримує 11 ГБ інтернету для використання у 27 країнах ЄС.

Для дзвінків передбачені безлімітні розмови в мережі Vodafone Україна, 500 хвилин на інші українські мережі та в 27 країнах ЄС, а також 50 хвилин для дзвінків з України до ЄС або між європейськими країнами.

Окремо до пакета входить домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і доступ до Vodafone TV з понад 90 телеканалами. Перегляд доступний на п’яти пристроях.

Як підключити тариф за 0 грн

Для чинних абонентів Vodafone спеціальна ціна діє під час переходу на GigaCombo. Якщо попередній тариф мав вищу абонплату, перехід коштуватиме 52,06 грн. Якщо абонплата була нижчою, перехід буде безкоштовним.

Нові клієнти можуть скористатися пропозицією після перенесення номера до Vodafone та оплати першого пакета послуг у стартовому тарифі.

Домашній інтернет у GigaCombo надається за технологією GPON. Vodafone зазначає, що за наявності резервного живлення для роутера та оптичного термінала такий інтернет може працювати навіть під час відключень електроенергії. Абонентський термінал оператор надає без додаткової плати, але для максимальної швидкості потрібен власний гігабітний роутер.