Vodafone збудує в Україні підземний дата-центр нового покоління

Vodafone Україна планує побудувати в Україні надсучасний підземний дата-центр. Проєкт презентували під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську.

Новий об’єкт має стати частиною захищеної цифрової інфраструктури країни. Дата-центр проєктують з урахуванням вимог воєнного часу: підземне розташування має підвищити фізичну безпеку майданчика, а також захистити критичні системи від зовнішніх загроз.

За планом, об’єкт відповідатиме міжнародному рівню надійності Tier III. Це означає резервування ключових систем — електроживлення, охолодження та каналів зв’язку. Такий стандарт дозволяє проводити обслуговування інфраструктури без зупинки роботи дата-центру.

Окремий акцент зроблено на зв’язку нового ЦОД із проєктом Kardesa. Це підводна волоконно-оптична кабельна система у Чорному морі, яку Vodafone Group та Vodafone Україна раніше анонсували як цифровий коридор між Європою та Азією. Система має з’єднати Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Деталі про Kardesa Vodafone опублікувала у офіційному повідомленні компанії.

Підземний дата-центр у поєднанні з новою міжнародною кабельною інфраструктурою може посилити роль України як цифрового хабу в регіоні. Йдеться не лише про зберігання й обробку даних, а й про підвищення стійкості української телеком-інфраструктури, розвиток хмарних сервісів та залучення нових інвестицій у цифрову економіку.

Для України такий проєкт особливо важливий в умовах війни, коли захист даних, резервування інфраструктури та незалежні маршрути передавання трафіку стали питаннями національної безпеки.