Vodafone

Ще одна компанія мобільного зв’язку підвищує тарифи: у Vodafone назвали нові ціни пакетів та послуг

13.12.2021
1 хвилина на прочитання

Починаючи з листопада поточного року, абоненти Vodafone почали отримувати повідомлення про те, що вартість послуг зв’язку зросте. Це вже другий оператор, який в останній місяць 2021 року підвищує свої тарифи. Нагадаємо, що з 4 грудня користувачі Київстар оплачують послуги мобільного зв’язку за новою тарифною сіткою.


Повідомлення про підвищення вартості мобільного зв’язку отримали клієнти, які користуються наступними пакетами та послугами:

  • Vodafone 4G Smart XS – оплата цього тарифу піднімається на 20%. Вже з 24 грудня вона становитиме 55 грн., замість колишніх 45 грн.;
  • Дзвінки за кордон абонентам грецьких, ізраїльських, індійських, іспанських, канадських, німецьких, польських, португальських, російських, румунських, словацьких, англійських, американських, угорських, французьких, чеських, шведських операторів коштуватимуть 20 грн. за 20 хв;
  • Дзвінки в Австралію, Бангладеш, Бельгію, Ватикан, Данію, Ірландію, Італію, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальту, Нігерію, Нідерланди, Норвегію, Пакистан, Росію, Узбекистан, Хорватію, Швейцарію коштуватимуть за 5 хвилин на добу 25 грн.;
  • У країни, які не перераховані вище, 1 хвилина зв’язку коштуватиме 25 грн.

 

Новини по темі

мобільний тариф

Ціна на текстові повідомлення також підніметься на 1 грн. Замість 2 грн., які абоненти платили раніше, тепер за СМС доведеться заплатити 3 грн.

Також абоненти зможуть дзвонити в одну із 48 країн світу за 10 гривень (10 хвилин) або 5 гривень за хвилину до інших країн. Вартість SMS-повідомлення становитиме 2 гривні.

Також передбачено тариф, який дозволяє зателефонувати в одну із 48 країн за 10 грн. за 10 хв на добу. В інші країни хвилина розмови коштуватиме 5 грн. У цьому тарифному плані ціна СМС-повідомлення залишиться незмінною і становитиме 2 грн.

Точна інформація щодо кожного тарифу надходить у повідомленні абонентам на телефон.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
13.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Vodafone предлагает абонентам 10 ГБ и 1000 минут бесплатно ежемесячно

08.10.2021

Vodafone пропонує абонентам 10 ГБ і 1000 хвилин безкоштовно щомісяця

08.10.2021

Оператор связи “Vodafone” запустил новую услугу, которая необходима абсолютно каждому

15.09.2021

Оператор зв’язку “Vodafone” запустив нову послугу, яка необхідна абсолютно кожному

15.09.2021
Back to top button