Ще одна компанія мобільного зв’язку підвищує тарифи: у Vodafone назвали нові ціни пакетів та послуг

Починаючи з листопада поточного року, абоненти Vodafone почали отримувати повідомлення про те, що вартість послуг зв’язку зросте. Це вже другий оператор, який в останній місяць 2021 року підвищує свої тарифи. Нагадаємо, що з 4 грудня користувачі Київстар оплачують послуги мобільного зв’язку за новою тарифною сіткою.





Повідомлення про підвищення вартості мобільного зв’язку отримали клієнти, які користуються наступними пакетами та послугами:

Vodafone 4G Smart XS – оплата цього тарифу піднімається на 20%. Вже з 24 грудня вона становитиме 55 грн., замість колишніх 45 грн.;

Дзвінки за кордон абонентам грецьких, ізраїльських, індійських, іспанських, канадських, німецьких, польських, португальських, російських, румунських, словацьких, англійських, американських, угорських, французьких, чеських, шведських операторів коштуватимуть 20 грн. за 20 хв;

Дзвінки в Австралію, Бангладеш, Бельгію, Ватикан, Данію, Ірландію, Італію, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальту, Нігерію, Нідерланди, Норвегію, Пакистан, Росію, Узбекистан, Хорватію, Швейцарію коштуватимуть за 5 хвилин на добу 25 грн.;

У країни, які не перераховані вище, 1 хвилина зв’язку коштуватиме 25 грн.

Ціна на текстові повідомлення також підніметься на 1 грн. Замість 2 грн., які абоненти платили раніше, тепер за СМС доведеться заплатити 3 грн.

Також абоненти зможуть дзвонити в одну із 48 країн світу за 10 гривень (10 хвилин) або 5 гривень за хвилину до інших країн. Вартість SMS-повідомлення становитиме 2 гривні.

Також передбачено тариф, який дозволяє зателефонувати в одну із 48 країн за 10 грн. за 10 хв на добу. В інші країни хвилина розмови коштуватиме 5 грн. У цьому тарифному плані ціна СМС-повідомлення залишиться незмінною і становитиме 2 грн.

Точна інформація щодо кожного тарифу надходить у повідомленні абонентам на телефон.