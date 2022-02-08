Стало відомо, як користуватися послугами Київстар, Vodafone та lifecell безкоштовно

Мобільний зв’язок в Україні дорожчає кожного року. Під впливом інфляції та зростання вартості енергоносіїв оператори просто змушені підіймати ціни, щоб не працювати собі у збиток. Та як виявилося, у найпопулярніших стільникових компаній України є ціла низка сервісів, якими можна користуватися безкоштовно. Тож навіть маючи нуль на рахунку, можна ні в чому собі не відмовляти.





Безкоштовні сервіси Київстар

У лідера мобільного зв’язку України компанії Київстар наразі є чимало як тимчасових, так і постійних пропозицій, за користування якими з абонентів не вимагають додаткової оплати.

По-перше, це так звані «Суперсили». В рамках цієї пропозиції клієнти можуть доповнювати свої основні тарифні плани додатковими послугами. Наприклад 100 хв дзвінків на інші мережі, 5 ГБ мобільного інтернету, пакетом онлайн-телебачення тощо. В якості «Суперсил» оператор також пропонує безкоштовну доставку Rozetka Premium та знижки на заправних станціях WOG.

По-друге, у Київстар є послуги, за які оператор взагалі не бере оплати. Зокрема до них входить «Радіо Київстар», яке надає доступ до трьох музичних каналів абсолютно безкоштовно.

Окрім того, клієнти Київстар можуть безкоштовно користуватися 10-ма мобільними додатками у роумінгу. Серед цих додатків месенджери, туристичні сервіси та карти, тобто усе найнеобхідніше у подорожі.

Безкоштовні сервіси Vodafone

Другий за кількістю абонентів оператор країни наразі пропонує безкоштовне користування сервісами YouTube та Video PASS в рамках програми «Музика нон-стоп». З цією акцію ви протягом 2 місяців матимете необмежений доступ до:

YouTube Premium та YouTube Music Premium;

YouTube та YouTube Music без вимикання при блокуванні екрану, а також без реклами;

Video PASS, що включає безліміт на сервіси YouTube, Apple Music, Shazam, Spotify, SoundCloud та Deezer.

Після закінчення акційного періоду, Video PASS коштуватиме абонентам Vodafone 50 грн на місяць, а YouTube Premium – відповідно 99 грн на місяць.

Безкоштовні сервіси lifecell

Наймолодший вітчизняний телеком-оператор lifecell в рамках популяризації месенджера BiP, пропонує абонентам безкоштовні 100 МБ на місяць для користування додатком у роумінгу. До того ж дзвінки за допомогою функції BiP Out з-за кордону в Україну оплачуються за ціною дзвінків всередині країни.

Позатим оператор безкоштовно надає абонентам 50 ГБ у хмарному сховищі lifebox для зберігання особистих файлів. А в тарифах серії «Platinum» можна отримати бонусом аж 500 ГБ хмарного простору lifebox.

Користувачам тарифів «Хітмейкер» та «Platinum Лайф» надається безлімітний доступ до послуги lifecell music. Тим часом у власників пакету «Смарт Лайф Феномен» не згорають залишкові хвилини, СМС та мегабайти навіть після завершення передплаченого місяця.

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