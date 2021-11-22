Vodafone забув підключити послугу, через що абонент втратив тисячі гривень

Оператор Vodafone Україна перевипустив SIM-картку клієнтки без ідентифікації і шахраї зняли з її банківських карток у загальній сумі 26 тис. грн. Користувач подала до суду та частково виграла справу – Vodafone має заплатити їй 10 тис. грн моральної компенсації. Про це повідомляє Dev.ua.





Відомо, що до контакт-центру звернувся невідомий і попросив перевипустити SIM-картку. Vodafone, не проводячи ідентифікацію користувача, виконав прохання. Шахраї отримали доступ до телефону клієнтки та зняли гроші з її карток Приватбанк та monobank.

При цьому користувач замовила послугу “Обмеження віддаленої заміни SIM-карти”, яка передбачає перевипуск номера тільки за пред’явленням паспорта власника. Як з’ясувалося, Vodafone її просто не підключив.

Шахраям знадобилося 40 хвилин, щоб украсти гроші за допомогою онлайн-банкінгів.

У результаті клієнтка подала до суду і зажадала від Vodafone 50 тис. грн моральної та 26 тис. грн матеріальних збитків, завданих через дії оператора. Суд першої інстанції відмовив у позові, а апеляційний суд частково задовольнив вимоги.

У рішенні вказано, що Vodafone не причетний до крадіжки грошей, а отже, немає підстав для відшкодування збитків. При цьому через неякісно надані послуги компанія завдала моральної шкоди клієнтці, яку суд оцінив у 10 тис. грн.

Раніше повідомлялося , що мобільні оператори можуть знизити тарифи для клієнтів у зв’язку з новою вимогою Кабміну розкривати інформацію про доходи в розрізі регіонів.