У Vodafone збої в роботі — відсутній мобільний інтернет та зв’язок

Український мобільний оператор зафіксував збої у роботі. Це сталося через відключення енергопостачання у містах. Ураження ракетами да дронами-камікадзе ТЕЦ стало причиною відсутності зв’язку Vodafone.

Українці дуже схвилювались, коли зрозуміли, що мобільний зв’язок та інтернет відсутні. У соціальних мережах з’явилось багато сторіз, люди навіть не могли зв’язатись з оператором, щоб зрозуміти, що трапилось. На щастя, глобальний інтернет дав змогу розібратися із ситуацією та понизити рівень напруги у соціумі.

У соціальних мережах користувачі цього мобільного оператора на офіційних акаунтах компанії вже поскаржились на мобільного зв’язку. Біда сталася у Київській та Полтавській областях.

У компанії вже попросили вибачення за незручності. Звісно, коли є лише зв’язок 2G, а зателефонувати рідним немає можливості під час війни, рівень паніки та напруги серед суспільства зростає. Іноді трапляються обставини, з якими швидко впоратись неможливо.

Зараз мільйони українців, а також Vodafone зіштовхнулися із такими обставинами.

Всі базові станції забезпечені резервним джерелом живлення. Це дало змогу забезпечити роботу станціям операторів. На жаль у деяких населених пунктах резерву вистачило лише на кілька годин. Все залежить саме від навантаження та масштабу аварії на ТЕЦ. Країна-терорист докладає максимум зусиль, щоб лишити українців електрики, тепла та комунікацій. На щастя, більшість проблем ремонтні бригади вирішують протягом доби.

Терміни відновлення нормальної роботи оператора невідомі. Спеціалісти докладають усі зусилля, шукають альтернативні варіанти, щоб усунути ці проблеми.

Як альтернатива — сім-карта іншого оператора про запас. У час війни потрібно мати зв’язок, це основа безпеки. Тому можна скористатися цим і придбати картку в іншого мобільного оператора.