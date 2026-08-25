5G протестували понад 635 тисяч абонентів Vodafone: за місяць вони використали 875 ТБ трафіку

Vodafone підбив перші підсумки масштабного тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління у Києві. За місяць до 5G-мережі оператора підключилися понад 635 тисяч унікальних користувачів, а загальний обсяг переданих ними даних перевищив 875 ТБ.

Цікаво, що після перших днів інтерес до нової технології не почав спадати. У день запуску абоненти використали близько 25 ТБ трафіку, тоді як середньодобове споживання за підсумками місяця зросло приблизно до 29 ТБ.

Таким чином, у середньому через київський сегмент 5G Vodafone щогодини проходить понад 1 ТБ даних.

Тестова мережа працює в усіх десяти адміністративних районах столиці. Vodafone використовує обладнання Nokia та частотний діапазон 3500 МГц. Саме цей спектр дозволяє забезпечувати значно вищу пропускну здатність порівняно зі звичайними 4G-мережами. Відкрите тестування в Києві оператор розпочав 22 липня.

Найбільше трафіку генерує центр, але лідер за активністю інший

За загальним обсягом переданих через 5G даних перше місце за місяць зберіг Шевченківський район. На другу позицію піднявся Солом’янський, випередивши Дніпровський.

Однак якщо рахувати не весь трафік району, а середнє навантаження на одну базову станцію, картина змінюється. Найактивніше 5G використовують у Солом’янському районі. Далі йдуть Голосіївський, Подільський і Шевченківський райони.

Помітно виріс Дарницький район: за цим показником він піднявся з восьмого на п’яте місце. Загалом за перший місяць позиції в рейтингу змінили сім із десяти районів столиці.

За 5G поки не потрібно доплачувати

Для доступу до тестової мережі Vodafone не потрібно переходити на спеціальний тариф або підключати додаткову послугу. Необхідні смартфон із підтримкою 5G та сумісна USIM або eSIM. У зоні покриття пристрій підключається до нової мережі автоматично, якщо 5G дозволено в його налаштуваннях.

Трафік при цьому списується з наявного пакета мобільного інтернету за тими самими умовами, що й у мережі 4G.

Київ став четвертою великою тестовою локацією Vodafone після Львова, Бородянки та Харкова. Сумарно 5G оператора в Україні вже випробували майже 1,3 млн унікальних користувачів, а наступним містом для розширення тестування має стати Одеса.

Поки український 5G залишається пілотним проєктом, а не повноцінною комерційною мережею. Проте результати Києва показують, що велика кількість сумісних смартфонів уже є у користувачів: раніше Vodafone оцінював частку 5G-пристроїв серед своїх столичних абонентів приблизно у 50%.