Супутники підзаряджатимуть лазером: Star Catcher готує випробування космічної електромережі

Американський стартап Star Catcher розробляє систему, яка дозволить супутникам отримувати додаткову енергію від спеціальних орбітальних станцій. Замість дротів вона використовуватиме лазерний промінь, спрямований на сонячні панелі апарата.

Для перевірки технології компанія підготувала Protostar — прототип, що поєднує збирання енергії, пошук і відстеження супутника та передачу йому живлення. За планом Star Catcher, після введення в експлуатацію він має випустити окремий CubeSat, навестися на нього та передати енергію на його стандартні сонячні панелі.

Protostar був заявлений серед вантажів місії Transporter-18. Її запуск на ракеті Falcon 9 відбувся 1 жовтня з бази Ванденберг у Каліфорнії, повідомляє Space.com. Виведення апаратів на орбіту та успішна передача енергії — окремі етапи місії.

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За задумом розробників, майбутні енергетичні вузли збиратимуть сонячне світло й передаватимуть енергію вузьким променем у діапазоні, який можуть приймати звичайні супутникові фотоелементи. Star Catcher розраховує збільшити доступну апаратам потужність до десяти разів без перебудови їхньої енергосистеми.

Додаткове живлення могло б розширити можливості супутників: забезпечити роботу потужнішого обладнання та енергоємних обчислень. Для майбутніх конструкцій це також відкриває перспективу зменшення акумуляторів і збільшення корисного навантаження.

У 2025 році компанія вже випробувала передачу енергії на Землі на відстані понад 100 метрів. На орбіті одним із головних завдань стане точне наведення: система повинна утримувати промінь на невеликому приймачі, поки обидва апарати рухаються різними траєкторіями.

Окрім наведення, розробникам потрібно перевірити ефективність передачі, відведення тепла та надійність обладнання у вакуумі. Комерційну мережу Star Catcher планує почати розгортати до кінця десятиліття, а Protostar має стати одним з етапів перевірки цієї технології.