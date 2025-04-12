Як тобі таке Маск? Трамп вирішив майже вдвічі урізати витрати на NASA

Президент США запропонував значно скоротити фінансування досліджень NASA і позбавити підтримки великі космічні ініціативи, як-от доставка ґрунту з Марса і запуск телескопа Nancy Grace Roman

Президент США Дональд Трамп запропонував майже вдвічі скоротити фінансування наукових досліджень Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) 2026 року, а також позбавити підтримки інші великі ініціативи, як-от доставлення ґрунту з Марса та запуск нового космічного телескопа, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, на наукові дослідження NASA пропонують виділити приблизно $3,9 млрд порівняно з $7,3 млрд у 2024-му фінансовому році. Також Трамп має намір скоротити фінансування космічних місій на 50%, відділу астрофізики – майже на 70%, скасувати запуск космічного телескопа Nancy Grace Roman восени 2026 року і пряме фінансування проєкту з доставки ґрунту з Марса. На інші підрозділи NASA, зокрема планетологію та геліофізику, також очікує значне скорочення бюджету, що може призвести до зупинки вже реалізованих проєктів, сказали джерела.

За даними агентства, пропозицію президента США надіслали керівництву NASA в четвер, 10 квітня, в рамках уточнення бюджетного запиту на наступний фінансовий рік. Цьому передувало висунення Трампом на посаду адміністратора космічного агентства мільярдера Джареда Айзекмана, який виступав за паралельний розвиток програм з освоєння Місяця і Марса.

«Я захоплений наукою і найбільше на світі люблю спостерігати за тим, як NASA продовжує розкривати таємниці Всесвіту», – говорив він під час обговорень у сенаті його кандидатури на цю посаду.

Представник NASA підтвердив Bloomberg отримання проєкту бюджету на 2026 фінансовий рік і заявив, що агентство розпочало його обговорення. Однак він не уточнив зазначені в документі обсяги фінансування. Тепер NASA має надати зворотний зв’язок Білому дому. Остаточне рішення щодо пропонованих змін бюджету на 2026 фінансовий рік ухвалить конгрес. У міру обговорень обсяги асигнувань можуть змінитися, зазначає Bloomberg.