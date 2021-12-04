Вчені визначили найнебезпечніший для мозку спорт
З дитинства нам кажуть, що спорт це корисно для здоров’я. Але далеко не всі спортивні дисципліни допомагають людині довше залишатися здоровою фізично та духовно.
Британські вчені з університету Кардіффа проаналізували дані великого дослідження Caerphilly Heart Disease Study. За результатами виявилося, що дуже великий ризик для нервової системи створює аматорський бокс.
Але як виявилося, і аматорський бокс дуже небезпечний. У дослідженнях Кардіффського університету взяли участь близько 2500 чоловіків віком від 45 до 59 років. Частина з них регулярно займалися боксом на аматорському рівні. Спостереження велися протягом 35 років, і кожні 5 років випробувані проходили медогляд.
Що в результаті: третина боксерів-аматорів з віком зіткнулися з порушенням когнітивних функцій – уваги, пам’яті, мови, сприйняття. Тоді як у тих, кого регулярно не били по голові та не відправляли в нокаут — такі проблеми трапляються рідше: лише 20%. Також до боксерів-аматорів швидше прийшла стареча деменція – ознаки недоумства у них виявляються в середньому на 5 років раніше.
За словами професора Елвуда, який брав участь у дослідженні, вплив контактних видів спорту на проблеми з когнітивними функціями треба досліджувати і надалі. Це може покращити здоров’я майбутніх поколінь, оскільки дуже багато людей як мінімум у дитинстві займаються різними єдиноборствами. І навіть цього може вистачити, щоб збільшити ризик проблем до похилого віку.
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