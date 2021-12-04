Вчені визначили найнебезпечніший для мозку спорт

З дитинства нам кажуть, що спорт це корисно для здоров’я. Але далеко не всі спортивні дисципліни допомагають людині довше залишатися здоровою фізично та духовно.





Британські вчені з університету Кардіффа проаналізували дані великого дослідження Caerphilly Heart Disease Study. За результатами виявилося, що дуже великий ризик для нервової системи створює аматорський бокс.

Про шкоду професійного боксу говорять давно. Боксери, яких ми бачимо по телевізору, через удари на боях і тренуваннях щоразу дають струс своєму мозку. Тому навіть 5-10 років професійної кар’єри призводять до сумних наслідків: сильно підвищується ризик нейродегенеративних захворювань.

Але як виявилося, і аматорський бокс дуже небезпечний. У дослідженнях Кардіффського університету взяли участь близько 2500 чоловіків віком від 45 до 59 років. Частина з них регулярно займалися боксом на аматорському рівні. Спостереження велися протягом 35 років, і кожні 5 років випробувані проходили медогляд.

Що в результаті: третина боксерів-аматорів з віком зіткнулися з порушенням когнітивних функцій – уваги, пам’яті, мови, сприйняття. Тоді як у тих, кого регулярно не били по голові та не відправляли в нокаут — такі проблеми трапляються рідше: лише 20%. Також до боксерів-аматорів швидше прийшла стареча деменція – ознаки недоумства у них виявляються в середньому на 5 років раніше.

За словами професора Елвуда, який брав участь у дослідженні, вплив контактних видів спорту на проблеми з когнітивними функціями треба досліджувати і надалі. Це може покращити здоров’я майбутніх поколінь, оскільки дуже багато людей як мінімум у дитинстві займаються різними єдиноборствами. І навіть цього може вистачити, щоб збільшити ризик проблем до похилого віку.