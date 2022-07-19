В Китаї вирішили передати суди в руки штучного інтелекту

Юриспруденція — досить складна наука, щоб китайським суддям було трохи простіше, в країні використовуватиметься штучний інтелект для покращення судової системи. Він уже рекомендує закони, розробляє документи та попереджає про людські помилки у рішеннях.





Найцікавіше в цьому — судді зобов’язані консультуватися з ШІ щодо кожної справи. Якщо вони роблять інакше, ніж рекомендував “робот”, то потрібно надати письмове пояснення. Якийсь абсурд, а не судова система.

Також ШІ отримав право “карати” людей. Наприклад, автоматично виставляти власність злодія на продаж. Пекіну дуже подобається подібна система, критики ж стверджують, що машина починає керувати людьми.

ШІ підключений до бази справ, щоб на основі прецедентної системи давати рішення щодо різних справ. Невідомо, закладено в нього основи гуманізму як головну цінність, або він вирішуватиме все лише виходячи зі статистики рішень.

Це нововведення та соціальна система Китаю все більше нагадують кіберпанк. Тільки машини у нас не літають і протезів не має кожен зустрічний.