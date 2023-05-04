Українців застерегли від популярного чаю: може сильно нашкодити печінці

Зелений чай є надзвичайно популярним серед українців. Він має ряд корисних ефектів, серед іншого, покращує концентрацію уваги, полегшує проблеми зі шлунком та кишечником, знижує рівень холестерину. Але, як це зазвичай буває, і тут діє давно перевірене правило «головне не перестаратися». Дослідники із ізраїльського Медичного центру Каплан виявили, що вживання занадто великої кількості зеленого чаю може спричинити серйозне пошкодження печінки.

The Jerusalem Post пише про нове дослідження, результати якого були опубліковані в міжнародному професійному журналі Gastro Hep. У рамках дослідження вдалося задокументувати понад сотню випадків запалення печінки, що розвинулося внаслідок вживання зеленого чаю.

Це запалення є прямим результатом дії токсинів, які є у чайному дереві. У деяких випадках (особливо у жінок) вживання великої кількості зеленого чаю призводило до печінкової недостатності. У дослідженні говориться, що неясно, які саме компоненти викликають пошкодження печінки, оскільки існує велика кількість різноманітних сполук, проте доведено, що в деяких людей вживання великої кількості напою, особливо в поєднанні з іншими травами та ліками, може призвести до серйозних захворювань, аж до гепатиту. печінки.

Головний куратор дослідження, професор Мельник зіткнувся з випадком, коли 23-річний пацієнт випивав по дві-три чашки зеленого чаю на день, і протягом місяця його стан настільки погіршився, що знадобилася пересадка печінки. “Це ще один приклад того, що люди, які вживають цей напій, повинні знати про можливі ускладнення і консультуватися зі своїм лікарем, якщо у них виникають якісь підозрілі симптоми”, – сказав професор.