Це ж газ: вчені розповіли, чому атмосфера планет не відлітає в космос

Мало хто знає, що наша Земля повільно втрачає свою атмосферу. Це відбувається завдяки численним процесам. Загальновідомо, що газова оболонка утримується за рахунок магнітного поля планети. Але чому при відсутності потужного магнітного поля Марс розгубив майже всю свою оболонку, а Венера ні?





Вся справа в масі

Венера в кілька разів масивніше Марса. Його мала маса сприяє тому, що він втрачає атмосферу.

Однак Венера розташована дуже близько до світила. Від цього на неї впливають більш щільні потоки сонячного вітру. Вона в рази більше нагрівається. Венера фактично позбавлена ​​магнітного поля. Ця планета має індуковане магнітне поле.

Порівняння розмірів Марса, Венери і Землі. Джерело: www.rivalnations.org

На Марсі є маленькі намагнічені ділянки. Венера масивніша і наділена індукованим магнітним полем. Марс ж розгубив майже всю атмосферу і сьогодні являє собою холодну пустку.

Землю може чекати доля Венери

Однак зовсім незрозуміло, чому атмосфера Венери більш ніж в 100 разів щільніше, ніж у нашої планети? І при цьому там немає життя. Виявляється, одну з головних ролей в цьому процесі відіграє вода. Адже для того, щоб на планеті було життя, однієї атмосфери мало. Важливо, з чого вона складається і рівень її щільності. Наша атмосфера здебільшого складається з азоту і кисню. А у Венери з вуглекислого газу.

Колись в атмосфері нашої планети могла бути аналогічна кількість вуглекислого газу. Його за довгі роки поглинула вода і утворилися вапнякові породи. Завдяки тому, що на Землі збереглися рідкі океани, велика частина вуглекислого газу сьогодні знаходиться в твердій формі.

Як відомо, на Венері океанів немає, як і води в рідкій формі. Ймовірно, мільярди років тому вона там була. Сама ж планета нагадувала сучасну Землю. А потім почався безконтрольний парниковий ефект. Як підсумок, вода випарувалася, і середня температура на планеті тепер складає близько 600 градусів. На нашій планеті вода знаходиться або на поверхні, або в нижніх шарах повітряної оболонки. Частинки води набагато важче водню, тому їй не так просто полетіти в космос.

А ось на Венері в умовах “пекла” вода піднялася високо в шари атмосфери, де через сонячне світло її молекули руйнувалися, і водень легко йшов в космос. А немає водню, значить, не буде і води. Так Венера втратила всю воду, а без неї вуглекислий газ, як і раніше залишався в атмосфері. Що і перетворило її в неживе пекло. На нашій планеті немає безконтрольного парникового ефекту. Принаймні на даний момент.

Незважаючи на потужне магнітне поле, Земля втрачає свою оболонку

Важливо відзначити, що сьогодні і Венера, і Земля втрачають атмосферу. Причому з однаковою швидкістю. Атмосфера першої майже в сотню разів щільніше, ніж у нашої планети. І нехай наша атмосфера більш розряджена, з її допомогою на планеті підтримуються необхідні умови. Є рідка вода і оптимальний рівень температури.

Це означає, що атмосферу втрачають всі тіла, які нею володіють. Наявність цієї газової оболонки не гарант того, що на планеті буде життя.