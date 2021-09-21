LG Electronics у співпраці з німцями тестує мережу 6G

Корейська компанія LG Electronics у співпраці з Німецьким інститутом Фраунгофера провела успішний тест передачі даних в діапазоні, який вона називає 6G THz. Передача пакета даних на відстань до ста метрів стала можливою завдяки новому типу підсилювача потужністю 15 дБмВт в діапазоні частот від 155 до 175 ГГц, спільно розробленим корейцями і німцями.





Концепція 6G на даний момент носить в деякій мірі договірний характер, оскільки немає офіційної специфікації наступного стандарту бездротового зв’язку після 5G. LG хотіла б, щоб стандартизація мережі шостого покоління була проведена до середини цього десятиліття, а комерційне впровадження почалося ще до його закінчення.

Загальні припущення полягають в тому, що передача між пристроями в мережі 6G буде набагато швидше, ніж в мережі 5G.

Мережа п’ятого покоління пропонує максимальну швидкість передачі даних 20 Гбіт / с. 6G, за деякими прогнозами, зможе досягти швидкості в 1 Тб / с. Крім того, вона повинна працювати у вищій смузі частот – від 100 ГГц до навіть 3 ТГц.