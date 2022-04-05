Samsung випустила оновлення One UI 4.1 і Android 12 для свого довгограючого смартфону

Смартфон Samsung Galaxy M62, який анонсований минулого року і спочатку працював під управлінням One UI 3.1 на базі Android 11, отримав оновлення One UI 4.1 на основі Android 12.





Оновлення приносить усі давно знайомі покращення (дизайнерські та функціональні) Android 12 та One UI 4.1 на Samsung Galaxy M62. Крім того, прошивка також включає виправлення системи безпеки Android від березня 2022 року.

Samsung Galaxy M62 виділяється на тлі інших телефонів наявністю акумулятора величезної ємності – 7000 мА•год – з підтримкою системи швидкого заряджання потужністю 25 Вт. Телефон оснащується 6,7-дюймовим Super AMOLED Plus дисплеєм Infinity-O роздільною здатністю Full HD+, 64-мегапіксельною основною квадрокамерою, однокристальною системою Exynos 9825, 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флеш-пам’яті з можливістю встановлення карт MicroSD.

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