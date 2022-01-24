Експерти розповіли, для чого і як саме працює фільтр спаму в електронній пошті

Навіть при включеному фільтрі спаму на вашу поштову скриньку часто приходять небажані листи. Чому? Трохи нижче ми розповімо, у чому річ.





Спам – проблема глобальна, яка виникла одночасно із зародженням електронної пошти. Мільйони людей по всьому світу надсилають один одному електронні листи щодня, через що зловмисники, звичайно ж, теж не сплять!

Зараз спамери можуть розсилати мільйони листів за один раз. У гіршому випадку одержувач даремно витратить час, а в гіршому – наразить на небезпеку свої особисті дані. Саме тому і з’явилися спам-фільтри, призначені для запобігання цій активності. На жаль, діють ефективно вони не завжди.

Отже, як працюють фільтри спаму?

У ЧОМУ ШКОДА СПАМУ?

Найбільш очевидна проблема спаму – у тому, що він дуже дратує. Електронна пошта має бути зручною. А в тому, щоб постійно видаляти листи в сміття ніякої зручності немає.

Однак багато спам-повідомлень доставляють набагато більше, ніж просто незручність. Переважна більшість таких листів надходить від зловмисників, які сподіваються обманом змусити користувача вчинити ту чи іншу дію (з метою отримання фінансової вигоди).

Спам використовується для просування:

Фішингових сторінок: пряме посилання на сайт, який не відрізняється від справжнього зовні, або на сайт із редиректом. Такі веб-сайти здаються законними, але насправді призначені для крадіжки конфіденційної інформації.

Шкідливе ПЗ: багато електронних листів зі спамом містять шкідливі вкладення (ПЗ і т.д.).

Шахрайство: всі види онлайн-шахрайства починаються з рандомних електронних листів. Це вважається найпростішим і найдешевшим способом знайти жертву.

ЯК ПРАЦЮЄ ФІЛЬТР СПАМУ?

Провайдери електронної пошти витрачають багато часу на боротьбу зі спамом. Це висококонкурентна галузь і метод боротьби зі спамом (і його успішність) – важливий фактор. Спам-фільтри можна умовно поділити п’ять типів.

1. ФІЛЬТРИ КОНТЕНТУ

Всі спам-листи мають одну мету – переконати отримувача виконати будь-яку дію. Саме тому більшість із них включають той самий набір ключових слів.

Фільтри вмісту призначені для блокування будь-якого електронного листа, в якому ці слова використовуються надто часто. Очевидно, що і “нормальні” електронні листи можуть містити ці слова, тому одного фільтра контенту недостатньо.

2. ЧОРНИЙ СПИСОК

Фільтри чорного списку блокують адреси електронної пошти, які використовуються для розсилки спаму. Але їх досить легко оминути за рахунок постійної зміни адрес електронної пошти. Саме тому чорні списки постійно оновлюються.

Таким чином виникає якась гонка – зловмисники намагаються використати нові адреси швидше, ніж отримувач додасть їх до чорного списку.

Фільтри чорного списку також використовуються для блокування інших типів небажаних листів. Наприклад, їх можна використовувати для блокування електронних листів певної компанії.

3. ФІЛЬТРИ ЗАГОЛОВКІВ

Усі електронні листи містять заголовки. Заголовок — фрагмент коду, який містить інформацію про електронний лист, наприклад IP-адресу відправника. Фільтри заголовків використовують цю інформацію, щоб вирішити, чи є електронний лист підозрілим.

Наприклад, заголовок може вказувати на те, що певний електронний лист був відправлений великій кількості людей або він був направлений через сервер, який, як відомо, пов’язаний зі спамом.

4. ФІЛЬТРИ НА ОСНОВІ ПРАВИЛ

Фільтри на основі правил дозволяють користувачеві самому визначати, що вважати спамом. Наприклад, якщо ви помітили, що електронні листи зі спамом завжди містять певні ключові слова, то можете увімкнути функцію автоматичного видалення будь-якого листа, який їх містить.

Такий тип фільтра можна використовувати для видалення електронних листів від певних відправників.

5. БАЙЄСІВСЬКИЙ ФІЛЬТР

Байєсівські фільтри досліджують поведінку користувача. Щоразу, коли ви помічаєте електронний лист як спам, байесівський фільтр записує ваші уподобання і фільтрує всі наступні схожі електронні листи.

Такий тип фільтрації гарантує, що певний відправник зможе проникнути у вашу пошту лише один раз.

ЧОМУ ФІЛЬТРИ СПАМУ НЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЮТЬ?

Спам – постійна проблема, оскільки зловмисники завжди шукають нові способи проникнути в пошту інших користувачів. Якщо якийсь метод або адреса перестають працювати, шахраї відразу вигадують нові.

Крім того, розсилання спаму досить дешеве, тому зловмисникам все одно, що більший відсоток електронних листів буде видалено. Вони продовжуватимуть надсилати спам до того часу, поки люди не перестануть відкривати його.

Також варто пам’ятати, що спам, який ви отримуєте, – лише малий відсоток від того, що було відправлено.

ЯК ОБМЕЖИТИ СПАМ?

Якщо ви отримуєте надто багато спам-листів, є кілька способів зменшити їх кількість:

НЕ ВІДМОВЛЯЙТЕСЯ ВІД РОЗСИЛКИ

Будь-яка компанія, що розсилає спам, припиняє розсилку, як тільки ви відмовитеся від підписки. Але якщо ви отримали шкідливий електронний лист, з ним у жодному разі не можна взаємодіяти. Якщо ви відмовитеся від подібної розсилки, то фактично повідомте зловмиснику про те, що ваша адреса електронної пошти активна.

ПОЗНАЧТЕ СПАМ ЯК «СПАМ»

Ефективність байєсівського фільтра, очевидно, залежить від ваших дій. Щоразу, коли ви помічаєте листа як спам, фільтр навчиться видаляти подібні листи в майбутньому.

ВСТАНОВІТЬ ФІЛЬТРИ НА ОСНОВІ ПРАВИЛ

Багато провайдерів пропонують потужні фільтри на основі правил, але їх потрібно налаштувати. Таким чином, великій кількості спаму можна запобігти – для цього потрібно проаналізувати одержувані спам-листи і скласти список ключових слів, додавши кожне з них у фільтр.

СТВОРІТЬ СВІЙ ВЛАСНИЙ ФІЛЬТР

Якщо ви вважаєте, що провайдер електронної пошти, що використовується, не справляється зі спамом, то можливість створити свій власний фільтр.

Спам-фільтри широко доступні у вигляді безкоштовних та платних програмних продуктів. Багато які з них оснащені додатковими функціями.

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ СВОЮ ЕЛ. АДРЕСУ БУДЬ-КОМУ

Багато веб-сайтів часто просять вас залишити свою електронну адресу, що дає зловмисникам можливість розсилати спам. На жаль, іноді навіть компанії з доброю репутацією стають жертвами зловмисників, у результаті адреси електронної пошти продаються стороннім особам. Найпростіший спосіб запобігти спаму – залишати свою адресу електронної пошти тільки в перевірених місцях.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПІДОЗРІЛІ ЛИСТИ

Спам-листи дратують та несуть потенційну загрозу. На жаль, незалежно від того, скільки фільтрів використовує ваш провайдер електронної пошти, випадковий спам неминучий.

Варто відзначити, що деякі спам-листи виявляються прибутковими, тому що виглядають цілком звичайно. Саме тому перед прочитанням листа важливо перевірити відправника та інші дані.

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