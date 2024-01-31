Вчені назвали сік, який найбільш ефективно бореться з бактеріями

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Microbiology Spectrum, вчені з Корнельського університету виявили, що томатний сік має потужні антимікробні властивості, ефективно нейтралізуючи Salmonella Typhi, бактерію, що спричиняє черевний тиф, та інші шкідливі патогени, які можуть завдати шкоди здоров’ю травного тракту і сечовивідних шляхів.

Дослідницька група провела дослідження, щоб розгадати механізм, що лежить в основі антимікробної дії томатного соку. Результати дослідження показали, що два специфічні антимікробні пептиди в геномі томатів відіграють ключову роль у руйнуванні бактеріальної мембрани – захисного щита, що захищає патогенні мікроорганізми від загроз навколишнього середовища. Унаслідок такого цілеспрямованого впливу патогени стають вразливими і схильними до знищення.

Провівши серію ретельних лабораторних експериментів, дослідники продемонстрували ефективність томатного соку проти Salmonella Typhi, включно з її гіпервірулентними варіантами, а також інших ентеральних патогенів, які можуть спричиняти інфекції травного та сечовивідного трактів. Отримані результати дають змогу припустити, що томатний сік може слугувати натуральною та ефективною дієтичною добавкою для боротьби з цими шкідливими бактеріями та потенційно знижувати ризик виникнення супутніх захворювань.