Hardnews

Xiaomi 14 Ultra засвітився на сайті Geekbench

31.01.2024
Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra, очікуваний флагман китайського технологічного гіганта, був помічений на сайті Geekbench, попередньо розкривши деякі зі своїх ключових характеристик.

Згідно з даними, опублікованими на сайті, новинка обладнана 16 ГБ оперативної пам’яті і працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm.

Пристрій, що отримав кодову назву “aurora”, продемонстрував вражаючі результати в тестах продуктивності, набравши 9317 балів в одноядерному і 26 523 бали в багатоядерному режимах.

Xiaomi 14 Ultra оснащений екраном з роздільною здатністю 2K+ і підтримує супутниковий зв’язок, що робить його одним із найпотужніших і технологічно просунутих пристроїв у лінійці Xiaomi.

Крім того, смартфон містить акумулятор ємністю 5180 мАг і чотири камери з роздільною здатністю 50 Мп кожна, головна з яких оснащена сенсором Sony LYT-900 і підтримує регульовану діафрагму від f/1.63 до f/4.0.

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra буде представлений наприкінці лютого.

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31.01.2024
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