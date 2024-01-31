Xiaomi 14 Ultra засвітився на сайті Geekbench

Xiaomi 14 Ultra, очікуваний флагман китайського технологічного гіганта, був помічений на сайті Geekbench, попередньо розкривши деякі зі своїх ключових характеристик.

Згідно з даними, опублікованими на сайті, новинка обладнана 16 ГБ оперативної пам’яті і працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm.

Пристрій, що отримав кодову назву “aurora”, продемонстрував вражаючі результати в тестах продуктивності, набравши 9317 балів в одноядерному і 26 523 бали в багатоядерному режимах.

Xiaomi 14 Ultra оснащений екраном з роздільною здатністю 2K+ і підтримує супутниковий зв’язок, що робить його одним із найпотужніших і технологічно просунутих пристроїв у лінійці Xiaomi.

Крім того, смартфон містить акумулятор ємністю 5180 мАг і чотири камери з роздільною здатністю 50 Мп кожна, головна з яких оснащена сенсором Sony LYT-900 і підтримує регульовану діафрагму від f/1.63 до f/4.0.

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra буде представлений наприкінці лютого.