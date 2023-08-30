Компанія Apple назвала час та місце презентації нових iPhone

Apple офіційно оголосила дату презентації iPhone 15. Повідомлення про це з’явилося на сайті компанії.

Захід на честь презентації iPhone 15 та інших новинок Apple пройде 12 вересня о 21:00 за київським часом. Як і минулого року, анонс пройде в театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park у Купертіно . Презентація проходитиме під слоганом Wonderlust, що з англійської перекладається як «спрага чудес».

З чуток, відео презентації буде записано заздалегідь. Цей ролик покажуть на сайті Apple, на їхньому офіційному YouTube-каналі та присутнім на офлайн-заході журналістам та блогерам. Після завершення відеопрезентації гості Apple Park зможуть ознайомитися з новими пристроями.

Очікується, що 12 вересня Apple представить чотири смартфони лінійки iPhone 15, серед яких базова модель, Plus, Pro і Pro Max, яку також називають Ultra. За чутками, всі чотири пристрої отримають виріз Dynamic Island, роз’єм USB-C замість пропрієтарного порту Lightning, а флагманські моделі зможуть запропонувати найтонші рамки навколо екрану, новий 3-нанометровий чіп Apple A17 Bionic і титанову рамку. Версія iPhone 15 Pro Max також стане першим смартфоном компанії з перископічним об’єктивом із 6-кратним оптичним зумом.

Крім того, очікується презентація розумних годинників Apple Watch Series 9 і захищених Watch Ultra другого покоління.