Який смартфон кращий? Redmi Note 13 Pro порівняли з POCO X6 Pro

Редакція ресурсу GSMArena провела детальне порівняння смартфонів POCO X6 Pro і Redmi Note 13 Pro. Обидва належать до середньобюджетного сегменту.

POCO X6 Pro і Redmi Note 13 Pro за габаритами і вагою приблизно рівні. І там, і там 6,67-дюймові AMOLED-екрани з однаковою роздільною здатністю.

За часом автономної роботи POCO X6 Pro попереду, незважаючи на те, що в нього батарея на 100 мА*год менша. Пристрій працює 11 годин і 46 хвилин. Конкурент демонструє 10 годин і 16 хвилин. Потужність зарядок однакова, час – теж.

Обидва смартфони звучать чудово. А от за продуктивністю POCO X6 Pro безумовний лідер.

До плюсів Redmi Note 13 Pro віднесли міцне скло Gorilla Glass Victus, 3,5-мм джек для дротових навушників і досконалішу камеру. На боці POCO X6 Pro автономність, висока продуктивність і триваліша підтримка в частині ПЗ.