vivo X200 Ultra обіцяє новий рівень мобільної фотографії

Камери vivo X200 Ultra встановлять нову планку якості мобільної фотографії. Розкрито цікаві деталі про майбутній камерофон. Інсайдери повідомляють про потужну оптику та унікальні програмні рішення.

Напередодні гучного виходу суперфлагмана vivo X200 Ultra, який має стати гідним конкурентом для Xiaomi 15 Ultra та Oppo Find X8 Ultra, у мережі з’явилися нові чутки щодо його характеристик.

За інформацією інсайдера Digital Chat Station, пристрій отримає основну камеру на 50 Мп із сенсором 1/1,28 дюйма, надширококутний модуль на 50 Мп із аналогічним сенсором та 1/1,4-дюймовий перископ на 200 Мп. Цікаво, що в прототипах надширик відображається як 1x, а основна камера – 1,5x. Якщо vivo втілить це у фінальній версії, то звичні стандарти фокусних відстаней можуть зазнати змін.

Окрім цього, vivo X200 Ultra буде оснащений 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм LTPO з роздільною здатністю 2K та круглим блоком камери. Очікуваний старт продажів заплановано на березень-квітень, проте смартфон буде доступний лише в Китаї. На жаль, глобальної версії цієї моделі не передбачається.