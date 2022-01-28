Чим здивує нове покоління з новою оболонкою Redmi Note 11

Чергове покоління Redmi Note не справило вау-ефекту, але у найкращих традиціях лінійки пропонує збалансовані характеристики за адекватну ціну.





Xiaomi представила нову лінійку Redmi Note 11. До неї увійшло 4 моделі: базова, Note 11S, Note 11 Pro та Note 11 Pro 5G. Нам на тест потрапила найпростіша і доступна версія. Розповімо спочатку про її характеристики, а вже потім про ціни.

Зовнішній вигляд

Redmi Note 11 нагадує колишню модель Note 10. Нас однозначно радують плоскі бічні грані (не хочеться проводити аналогію з iPhone, але доведеться): вони дозволяють надійно утримувати гаджет у руках. Екран теж без модних заокруглень.

Блок камер скомпонований досить цікаво з дизайнерської точки зору, причому, звичайно, випирає за поверхню задньої кришки. Вона, до речі, із пластику, але в нашому кольорі не марка.

Верхній торець дозволяє полегшено зітхнути фанатів Note: тут є не тільки 3,5-мілімітровий джек, але й ІЧ-передавач.

Ще один приємний бонус – потрійний слот, що вміщує дві SIM-карти та карту пам’яті – він знаходиться на лівому торці.

Справа — гойдалка гучності та кнопка включення, в яку інтегрований дактилоскопічний датчик. Ура, тут теж не винаходили велосипед і залишили сканер в оптимальному місці.

Для заряджання та підключення використовується USB-С. Поруч із ним — динамік та мікрофон.

До речі, динаміків тут два – зовсім забули про те, що знаходиться поряд з аудіоджеком. Зауважимо, що вони розташовані діагонально (один ближче до лівого торця, інший – до правого). В результаті хоч би як ви взяли в руки смартфон, обидва відразу закрити пальцями досить складно.

Екран

Матриця екрану фактично залишилася незмінною. Це все той же AMOLED, 6,43 дюйма з роздільною здатністю FHD+ (2400 x 1080). Навіть значення щільності пікселів та яскравості збігаються з характеристиками Note 10: 409 ppi та 700 ніт (1000 ніт пікова) відповідно. Але у Note 11 частота оновлення збільшена до 90 Гц, що дає певні переваги в геймінгу та й просто робить банальне використання інтерфейсу більш плавним.

Традиційно можна вибирати між світлою та темною темами, встановлювати одну з трьох колірних схем (стандартну, насичену та адаптивну, яка керує кольорами з урахуванням типу контенту на екрані). Колірний тон по дефолту нас цілком влаштував, але в налаштуваннях можна зробити його теплішим або холоднішим.

Яскравості, справді, із запасом. Навіть удень на вулиці зображення добре видно, текст добре читається. Матриця дозволяє використовувати режим активного екрана: можна вивести годинник, красиву картинку або текст.

Камери Redmi Note 11

Основна: 50 Мп, f/1.8, автофокус

Ширококутна: 8 Мп, 118°, f/2.2

Макро: 2 Мп

Датчик глибини: 2 Мп

Фронтальна: 13 Мп, автофокус

Якби ми були трохи лінивішими, написали би просто — «тут все добре». Не краще, але й не гірше, ніж інші представники середнього класу. Основна камера працює на 50-мегапіксельному модулі від Samsung і працює чудово. Подвійний фазовий автофокус помиляється дуже рідко і швидко наводиться.

Постобробка не зловживає насиченістю, тому фотографії виходять цілком природними. За замовчуванням камера видає знімки з роздільною здатністю 12 Мп, але є режим максимальної роздільної здатності.

Ширококутник з кутом 118 ° (8 Мп) нічим не примітний, як і макрокамера на 2 Мп. Четвертий модуль у блоці камер є монохромним сенсором, який відповідає за глибину сцени. Ах так, є ще світлодіодний спалах.

Фронталка розташована в невеликому вікні по центру екрана і, що важливо, також має автофокус. Роздільна здатність – 13 Мп.

Продуктивність

Процесор: Qualcomm Snapdragon 680

Пам’ять: 4/64, 4/128, 6/128 Гбайт

Базової моделі, як неважко здогадатися, дістався і простіший процесор. Це Snapdragon 680, виконаний за 6-нм техпроцесом. Хоча за продуктивністю він недалеко пішов від Snapdragon 678, який використовували в Note 10, енергоефективність у порівнянні з тим самим SoC помітно зросла. У будь-якому випадку, запуск більшості ігор не стане проблемою — лише в тому, чи вдасться пограти на високих налаштуваннях.

Варіантів із пам’яттю досить багато: від мінімально розумних на сьогодні 4/64 Гбайт до цілком пристойних для середнього сегмента 6/128 (у нашого екземпляра саме такий). Тести в Geekbench 5 дають очікуваний результат: смартфон набирає 387 балів у однопотоковому та 1698 балів у багатопотоковому режимах. Можна сказати, що це рівень Xiaomi Mi 9 Lite на Snapdragon 710.

MIUI 13 з коробки

Лінійка Redmi 11 першою отримала встановлену нову MIUI 13. З цією оболонкою нам поки що потрібно розібратися, але її основні фішки, озвучені на презентації.

Функція Liquid Storage відстежуватиме фрагментацію накопичувача і більш раціонально записуватиме дані. За рахунок цього навіть через два-три роки використання швидкість запису та читання файлів практично не постраждає.

Оптимізація оперативної пам’яті дозволить зберігати у тому обсязі більше відкритих додатків. Як саме працює – поки не знаємо.

“Сфокусовані алгоритми” дозволять віддавати більше ресурсів у пріоритетному порядку активному додатку. В результаті швидкість його роботи має бути максимальною.

“Розумний баланс” дозволить оптимізувати витрати енергії приблизно на 10%, балансуючи продуктивність та енергоефективність залежно від ситуації.

Автономність

Батареї в ємності рости перестали, зате розпочалися змагання у швидкості зарядки. У Note 11 встановлений акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової 33-ватної зарядки. Зрозуміло, сам адаптер іде у комплекті. На повну зарядку з нуля знадобилось 55 хвилин. Без проводів у цьому класі поки що не заряджаються навіть Xiaomi.

Ціни

Pro-версії з’являться у продажу лише у лютому, Redmi Note 11 та 11S вже доступні на AliExpress. Рекомендовані ціни на базову модель поки що такі:

Redmi Note 11 4/64 Гбайт – $ 179;

Redmi Note 11 4/128 Гбайт – $ 199;

Redmi Note 11 6/128 Гбайт – $229.

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