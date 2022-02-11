Які повербанки не можна брати з собою в літак

Є багато речей, які не повинні включатися в ручну поклажу. І якщо з ножицями або аерозолями все зрозуміло без пояснень, деякі обмеження викликають питання. Наприклад, чи можна брати повербанк у літак?





Насправді є портативні акумулятори, які на борт не можна заносити, і при огляді речей їх можуть попросити викласти. Ми розповімо докладніше, які Power Bank заборонені в літаках, які дозволені, і як правильно їх перевозити (багаж або ручна поклажа).

Правила провезення повербанків у літаку

Чому авіакомпанії взагалі накладають обмеження на пауербанки? Справа в тому, що через різкий перепад тиску на борту акумулятор може спалахнути. При горінні виділяється шкідливий для людини набір токсичних речовин (вуглекислий газ, етилен, пропілен). Серйозної небезпеки це не несе, навіть великі моделі ємністю від 30 тисяч мач не виділяють стільки газу, щоб убити людину в такому великому просторі. Але вогонь у салоні та стюардеси з вогнегасниками викличуть паніку пасажирів — звідси й правила.

Які повербанки можна брати в літак

Є єдине обмеження, «поверх» якого можуть бути накладені додаткові вимоги або заборони залежно від перевізника. Воно таке – на рейс не можна брати Li-Ion або Li-Pol батареї енергоємністю понад 160 Вт*год.

До речі, це обмеження стосується не тільки повербанків для смартфонів, а й загалом усіх акумуляторів для будь-якої техніки — від ноутбуків до гіроскутерів.

Крім обмеження з енергоємності, не можна перевозити батареї без заводського маркування з характеристиками (ємність, напруга). А ще іноді можуть встановлюватися заборони на якісь конкретні моделі, наприклад, якщо їх визнали потенційно небезпечними.

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