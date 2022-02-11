Очікується подорожчання SSD-накопичувачів: названа банальна причина

Western Digital і Kioxia, що є основними гравцями на ринку SSD, допустили псування гігантської кількості флеш-пам’яті на своїх заводах. Вони знищили мікросхеми на 6,5 мільярда гігабайтів. Це спричинить серйозний дефіцит твердотільних накопичувачів та їхнє подорожчання у всьому світі.





Дві компанії підставили весь світ

Компанії Western Digital і Kioxia можуть спричинити дефіцит твердотільних накопичувачів у всьому світі, пише Reuters. А брак носіїв інформації, які давно вже витіснили жорсткі диски в персональних комп’ютерах і ноутбуках, може призвести до їх стрімкого подорожчання, вважають аналітики TrendForce.

Причина у забрудненні реактивів, використовуваних під час виробництва NAND-пам’яті, основи будь-якого сучасного SSD. Воно сталося в січні 2022 р. і вилилося в псування колосальної кількості чіпів флеш-пам’яті на японських заводах у Китакамі та Йоккаїті.

За попередніми оцінками Western Digital, в результаті події бракованими виявилися чіпи пам’яті сумарним обсягом 6,5 екзабайт. Це близько 6,5 мільярда гігабайтів. Таким чином, за підрахунками аналітичної компанії TrendForce, Western Digital і Kioxia допустили втрату приблизно 13% чіпів, що їх випускають за три місяці.

Плануючим придбати зовнішній SSD, можливо, слід поспішити з цим

Проблема посилюється ще й тим, що Western Digital і Kioxia спільно займають друге місце за обсягом флеш-пам’яті, що випускається. На них припадає 32,5% світового ринку проти 34% Samsung – нинішнього лідера (статистика TrendForce за III квартал 2021 р.).

Проблема так просто не вирішиться

За інформацією Kioxia, найбільше від забруднення хімреактивів постраждало виробництво пам’яті 3D BiCS. Її можна зустріти у багатьох сучасних SSD-накопичувачах, а також у більшості пристроїв, у яких використовується NAND-пам’ять.

У своєму звіті Kioxia старанно уникає формулювання “виробництво зупинено”, але при цьому в ньому вона вказує, що розраховує на “швидке відновлення роботи”.

У звіті Western Digital йдеться лише про згадані 6,5 екзабайти. Проте жодна з компаній поки що не наводить прогнози нормалізації ситуації.



Ситуація торкнеться всіх твердотільних накопичувачів, незалежно від форм-фактора

Нагадаємо, що Kioxia – це один з найбільших світових виробників флеш-пам’яті та твердотільних накопичувачів. Вона є ключовим постачальником Western Digital. У 2021 р. компанії вели переговори про злиття, але вони зайшли в глухий кут.

В даний час Western Digital та Kioxia зосереджені на поставках клієнтських твердотільних накопичувачів для ПК та модулів eMMC. Оскільки Western Digital є постачальником номер два та номер один на ринках клієнтських SSD та eMMC відповідно, подальші відвантаження неминуче будуть утруднені.

Подорожчання неминуче

Аналітики TrendForce не сумніваються, що, з огляду на важливість Western Digital і Kioxia для ринку твердотільних накопичувачів, найближчим часом вартість SSD піде в зростання.

Вони вже підрахували, що 6,5 екзабайти – це 13% від сумарного обсягу пам’яті, яку вони хотіли випустити у І кварталі 2022 р., або близько 3% від світового обсягу.

Ранні прогнози TrendForce, озвучені наприкінці січня 2022 р., говорили, що протягом усього I кварталу 2022 р. на ринку спостерігатиметься надлишок SSD-накопичувачів клієнтського рівня, що призведе до зниження їх вартості на 3-10%. Те саме стосувалося і пам’яті для мобільних пристроїв – еММС та UFS, падіння цін на яке мало становити від 3% до 13%. У середньому NAND-пам’ять мала подешевшати на 8-13%.

Актуалізований прогноз TrendForce

Тепер же в TrendForce впевнені, що в I кварталі 2022 р. ціни на SSD якщо і знизяться, то не більше ніж на 5-10%, у кращому випадку. При цьому дефіциту поки що не буде завдяки чималим складським запасам.

Все найцікавіше, вважають аналітики, розпочнеться у другому кварталі 2022 р. (1 березня – 30 червня). У цей період покупців чекатимуть і дефіцит SSD, і їх подорожчання на ті самі 5-10%. Знову ж таки, це лише попередні прогнози – не виключено, що те, що сталося з пам’яттю Western Digital і Kioxia, позначиться на світовому ринку істотно швидше і завдасть йому помітно більшої шкоди.

Все може бути ще гірше

Свій негативний прогноз аналітики TrendForce підтверджують небажанням Western Digital та Kioxia ділитися точнішими даними про кількість загублених чіпів пам’яті. На їхню думку, в результаті їх може бути набагато більше.

Крім того, слід враховувати, що чіпи пам’яті 3D NAND проходять через тривалий цикл виробництва, що займає від двох до трьох місяців, за підрахунками Tom’s Hardware. У цьому випадку будь-який збій, навіть незначний, не кажучи вже про такі великі, може мати серйозні наслідки у вигляді зриву термінів випуску робочих мікросхем.

Також не можна забувати, що через коронавірусні обмеження компанія Samsung наприкінці грудня 2021 р. була змушена закрити свої фабрики з виробництва флеш-пам’яті в китайському Сіані. Експерти Tom’s Hardware не сумніваються, що у найближчій перспективі це теж вдарить по цінах на споживчі накопичувачі.

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