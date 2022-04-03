Для чого потрібне розширення у імен файлів

Будь-який користувач комп’ютера знає, що ім’я файлу може бути розширення. Зазвичай, воно розділяється точкою. Поглянувши на ім’я файлу ми розуміємо, що петро.jpg це можливо зображення у форматі jpg, а «звіт.doc» швидше за все є документом.





Чому ми написали «можливо» та «швидше за все»? Причина проста – розширення імені файлу може бути абсолютно будь-яким. Можна перейменувати картинку “.jpg” на “.doc” і навпаки. Також можна самостійно створити файл із довільним ім’ям.

Розширення файлів потрібно у двох випадках:

Для того, щоб користувач мав уявлення про тип об’єкта; Щоб операційна система знала, чим відкривати файл.

З суфікса, операційна система підсвічує потрібні нам об’єкти і знає, яку програму використовуватиме для відкриття. Але переважна більшість програм вміють відкривати об’єкти без розширення – все одно в момент відкриття софт аналізує файл, і якщо він “чужий”, то відкриття неможливе.

По факту, ім’я файлу є невеликою базою даних — саме ім’я та його суфікс, а в ролі роздільника використовується точка. До речі, файли можуть мати і подвійне і потрійне розширення. Часто таку фішку використовують програми, які працюють з великими за обсягом об’єктами та на ім’я здатні визначити, як працювати з об’єктом. Адже для відкриття може знадобитися час, якщо файл великий, а потрібна інформація береться з імені без відкриття файла.

Який висновок?

Суфікс в імені файлу може бути будь-яким – наприклад, текстовий редактор може відкрити ім’я.jpg, якщо він був перейменований з .doc. Просто в такий спосіб операційній системі та програмам дуже зручно працювати з об’єктами. До речі, в операційній системі Linux немає такого поняття, а для того, щоб система знала з чим працює використовується інформація зі стандарту MIME. Але й класичні імена із суфіксами теж присутні в Linux – все залежить від зручності для користувача.

За замовчанням у Windows вимкнено показ розширень для зареєстрованих типів файлів. Це потрібно для того, щоб користувач випадково не перейменував “документ.doc” на “документ для андрія”. Якщо на комп’ютері запускати файл без розширення, вискочить вікно з вибором програми – система не може визначити тип об’єкта і запропонує користувачеві це зробити самостійно. Увімкнути відображення розширень можна у параметрах провідника Windows.

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