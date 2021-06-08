4 простих правила, які збережуть “здоров’я” вашого смартфона на довгі роки

Зараз без смартфона – нікуди, а де-хто є власниками навіть декількох гаджетів. На щастя багатьом це по кишені, але ж раніше мобільні телефони були тільки у обраних. Так, зараз смартфон є у кожної людини! Адже на ринку знайдеться різний ціновий діапазон гаджетів. Проте, незважаючи на те, що смартфони зараз доступні, це не означає, що ми можемо змінювати такі речі як рукавички, погодьтеся.





Техніка – це штука крихка! До неї не варто ставитися зневажливо і бажано дотримуватися деяких правил при експлуатації. Сьогодні ми розповімо що ж треба робити для того, щоб ваш смартфон служив вам довше.

Зарядка

Ми знаємо, що більшість розбирається в таких тонкощах, але смартфони 21-го століття, в основному оснащені літій-іонними або полімерними акумуляторами. Що це означає? А це означає, що такі гаджети не можна розряджати до 0% і заряджати більше ніж на 100%. Потрібно підключати гаджет до зарядки коли на ньому показує 20% відключати до 90%. Це допоможе довше зберігати батарею в нормі.

Температура

Сучасні гаджети на відміну від кнопкових телефончик дуже чутливі до температури. Наприклад, базовий андроїд може функціонувати тільки при температурі від 0 ° до 35 ° за Цельсієм. Причому іонні акумулятори швидше дають слабину при температурі, а полімерні можуть винести морози до -20 ° С. Зменшуйте час використання при таких умовах.

Носіння

Як би очевидно це не звучало, але коли ми носимо смартфон в задній кишені джинс, це дійсно погіршує його функціональність і якість! Чому? Коли ми сідаємо, ми так чи інакше тиснемо на наш смартфон. Це відбувається в будь-якому випадку, навіть якщо видимих ​​пошкоджень немає такий тиск не приносить нічого позитивного вашому гаджету. Ми ще не кажемо про те що телефон, що стирчать з кишені легко витягти злодіям, а ще дуже легко втратити!

Незалежно від того який корпус має ваш пристрій при постійному неправильному носінні корпус буде деформуватися.

Зовнішній захист

На ринку представлено достатньо різних аксесуарів з різним функціоналом, які можуть допомогти захистити ваш смартфон. Проте, треба відрізняти непотрібні речі від реально потрібних! Наприклад, вам дійсно потрібно куленепробивне захисне скло для смартфона? Ви збиралися з ним бігати в палаючих умовах? Якщо ні, то беріть варіант подешевше, «без понтів».

Чохлів теж на ринку безліч – тут вже кому які подобаються.

В цілому, це ключові правила, яких не складно дотримуватися. Рекомендуємо включити їх в свої звички, щоб не купувати новий смартфон щороку. Звичайно, десятиліттями ходити з одним гаджетом в будь-якому випадку не вийде, але і на цій покупці все одно можна заощадити.