Перестав працювати інтернет: три простих способи відновлять з’єднання за мить

Чому не працює інтернет на телефоні? При цьому іноді підключення до мережі є і можна приймати дзвінки та здійснювати голосові виклики. Дійсно, сьогодні інтернет став невід’ємною частина життя людини і користуємося ним частіше, ніж читаємо книги. Дізнатися новини по дорозі на роботу, відповісти на робочу пошту або подивитися відео ввечері перед сном – для всього цього потрібен інтернет. Тож не дивно, що якщо він раптом перестав працювати на смартфоні, це може бути реально великою проблемою.





Причин виникнення однієї і тієї ж несправності на смартфоні може бути багато, але ми б їх розділили на три великі групи:

Коли ви підключаєтеся до інтернету через мобільну мережу 3G або 4G (LTE) від мобільного оператора (Київстар, Vodafone, lifecell)

Або при приєднанні до WiFi сигналу від домашнього роутера або громадської точки доступу

Загальна проблема, яка пов’язана не з типом підключення до інтернету, а з роботою самого телефону

Як бачимо, на відміну від проблем з інтернетом на ноутбуці Windows тут набагато більше можливих приводів для несправностей, які потрібно перевірити.

Перш, ніж переходити до більш складних маніпуляцій на своєму телефоні, спробуйте просто його перезавантажити. Дуже часто в результаті безперервної роботи виникають дрібні помилки в системі, які в результаті призводять до того, що інтернет перестає працювати – це стосується будь-якої операційної системи (Andorid або iOS) і не залежить від бренду, чи то Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, iPhone або будь-який інший. Після перезапуску системи багато з них виправляються, і інтернет знову може запрацювати.

Неправильна дата і час в системі

Ще однією ситуацією, при якій часто на телефоні видається помилка про неможливість вийти в інтернет, є збій в налаштуваннях дати і часу.

Антивіруси

Незважаючи на те, що будь-яка сучасна мобільна операційна система має достатньо вбудованих засобів для захисту персональних даних користувача, багато хто до цих пір продовжує встановлювати на свій смартфон антивіруси, брандмауери та інші додатки від сторонніх розробників, що блокують ті чи інші дії.

Дуже часто жертвою їх роботи стають окремі сайти або цілі браузери, в результаті чого створюється враження, що інтернет не працює, хоча підключення до мережі присутнє. Якщо ви недавно встановлювали подібний додаток, то видаліть його або виставте налаштування таким чином, щоб він не блокував мережу.

Скидання системи

Як крайній захід можна зробити повне скидання налаштувань смартфона. На Android зробити це можна з меню «Інші параметри – Відновлення і скидання».

У цьому випадку він повернеться до заводського стану. І якщо немає ніяких поломок безпосередньо в комплектуючих телефону (наприклад, накрився бездротовий модель), то інтернет знову має запрацювати. Однак це крайній прийом, який варто застосовувати.