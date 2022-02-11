Українці можуть залишитись без оселедця та скумбрії

Багато риб, що часто вживаються в їжу українці, скоро просто зникнуть. Проблема у потеплінні океанів через зміну клімату, яке перешкоджає їх здатності адаптуватися та виживати.





Нове дослідження показує, що декількома видами промислових риб, включаючи анчоус, оселедець і сардину, загрожує швидке вимирання через кліматичні зміни. Вчені опублікували свої висновки у журналі Nature Climate Changе.

Оскільки температура води у світовому океані підвищується швидше, ніж будь-коли, риби швидко деградують та гинуть у боротьбі за виживання. Автори дослідження зазначають, що ситуація є небезпечною не тільки для популяцій риб, але й для людей. Проблема зміни клімату погіршить і продовольча криза — промислові види, які люди звикли вживати в їжу, стануть рідкісними або зовсім помруть протягом найближчих десятиліть, пояснюють вчені.

«Потепління води — подвійний удар по рибах, оскільки вони не тільки змушують їх еволюціонувати до меншого розміру, а й зменшують їхню можливість переїхати у більш сприятливе середовище», — професор Кріс Вендітті, біолог-еволюціоніст з Університету Редінга та співавтор дослідження.

У дослідженні, проведеному чилійськими та британськими вченими, використовувався статистичний аналіз великого набору даних про глобально поширені види риб для вивчення їхньої еволюції за останні 150 млн років. Б

Основна увага в ньому приділялася Clupeiforms – дуже різноманітній групі риб, що мешкає у всьому світі. До неї входять такі важливі для рибальства види, як анчоуси, атлантичний оселедець, японська сардина, тихоокеанський оселедець та американська сардина. Проте результати мають значення для всіх видів.

До цього часу рибі доводилося мати справу з максимальним підвищенням середньої температури океану приблизно 0,8 °C за тисячоліття. Це набагато нижче поточних темпів потепління — 0,18 °C за десятиліття з 1981 року.

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