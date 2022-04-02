Китай планує збудувати підводний тунель довжиною 127 кілометрів

Підводні тунелі – об’єкти, які завжди дивують своєю масштабністю та технічною стороною. На даний момент найдовший підводний тунель розташований у Швейцарії, його шлях становить приблизно 57 кілометрів. Однак у Китаї планують побудувати тунель, який удвічі, і навіть більше, перевищуватиме цей показник!





Навіщо ж азіатській країні знадобився такий довгий тунель?

Які території він з’єднуватиме?

Затока, що розділяє міста

На території Китайської народної республіки є затока , що входить до складу Жовтого моря – Бохайська. Приблизна глибина цього водного об’єкта іноді сягає 86 метрів. Площа затоки становить приблизно 77 000 кв. Це досить мальовниче місце, яке вражає своєю природною красою і місцевих жителів, і туристів.

Згідно з історичними джерелами, близько 3-х століть тому Бохайська затока була набагато меншою за обсягом. Також на його території були деякі маленькі острови, яких зараз немає на карті.

Головна цінність затоки в тому, що на її узбережжі розташовані досить важливі міста, де проживає величезна кількість китайського населення. ут знаходиться важливе виробниче місто Тяньцзінь, а не далеко від нього і сама столиця Китаю – Пекін.

Інфраструктура узбережжя

Бохайська затока розділяє два півострова — Ляодунський та Шаньдунський. Між цими територіальними об’єктами через затоку прокладається система сполучення – поромні транспортні дороги. Потрібні вони для того, щоб жителі з різних міст, що перебувають у протилежних півостровах, могли потрапляти по роботі та іншим обставинам у потрібне місце.

Однак для того, щоб потрапити з одного півострова на інший, доведеться пересуватися по затоці протягом 8 годин, що досить довго, прирівнюється до повної робочої зміни. Можна спробувати дістатися з однієї крайньої точки до іншої за допомогою автомобільної подорожі вздовж узбережжя.

Але все ж таки треба розуміти, що в такому разі загальний шлях поїздки може становити 1.5 тисячі кілометрів. Відповідно, часу забере набагато більше.

Саме з цієї причини і з метою економії часу в Китаї вирішили побудувати підводний міст між містами Дялань та Яньтай, які знаходяться на протилежних сторонах узбережжя на відстані 127 кілометрів один від одного.

Які перспективи чекають на найдовший підводний тунель світу?

Тунель планують збудувати із залізничною гілкою. Однак буде можливість і проїзду і автомобілів, оскільки багато мешканців пересуваються за допомогою цього транспорту. Машини поміщатимуться у спеціалізовані платформи. Потрібна така транспортна система для того, щоб не забруднювати вихлопними газами автомобілів простір тунелю. Все-таки це закритий підводний об’єкт, в якому проблематично встановлювати вентиляційну систему.

Звичайно, виробництво тунелю такої довжини вимагатиме великих грошових витрат. На даний момент відомо, що Китаю знадобиться витратити близько 40 мільярдів доларів. Проте попередні підрахунки переконують у цьому, що цей тунель необхідний. Витрати на об’єкт окупляться протягом 11 років, а це для масштабних територіальних об’єктів досить успішний показник.

При цьому тунель дозволить людям з однієї частини узбережжя потрапити до іншої протягом до 2-3 годин. Якщо будівництво тунелю проходитиме успішно, то він може почати функціонувати вже до 2030 року.

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