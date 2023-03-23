Перша ракета надрукована на 3D-принтері не змогла долетіти до орбіти через проблеми з двигуном

Перша у світі надрукована на 3D-принтері ракета Terran 1 не змогла досягти орбіти через відмову одного з двигунів. Про це інформує американський телеканал NBC News .

У матеріалі йдеться, що це стало третьою спробою запуску цієї ракети та першою успішною. Зазначається, що перший щабель відпрацював штатно, а ось другий включився лише на короткий час, потім виникла «аномалія, яка не дозволила ракеті успішно вийти на орбіту».

За словами представників компанії, найближчими днями група інженерів проаналізує дані польоту, щоб визначити, що трапилося з ракетою.

Terran 1 – це перша у світі космічна ракета, вироблена за допомогою 3D-друку. Створені за цією технологією елементи становлять 85% конструкції масою, у майбутньому компанія планує довести цю частку до 95%. Висота ракети становить 33 метри, максимальне корисне навантаження – 1250 кілограмів, двигуни використовують пару метан-кисень. У ході цієї місії корисним навантаженням мало виступити пам’ятне металеве кільце, надруковане на 3D-принтері.