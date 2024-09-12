SpaceX вперше провела вихід у космос для приватного пасажира

Компанія SpaceХ Ілона Маска вивела першу приватну особу у відкритий космос. Про це пише BBC.

Капітан (а також спонсор) місії Polaris Dawn мільярдер Джаред Айзекман вийшов із космічного корабля Dragon, що летів на висоті понад 700 кілометрів над Землею на швидкості понад 25 тисяч кілометрів на годину, а за кілька хвилин повернувся назад.

За Айзекманом у відкритий космос також вийде Сара Гілліс – провідний інженер SpaceX.

У статті зазначається: до цього у відкритий космос виходили тільки фінансовані урядом різних країн космонавти. Крім Айзекмана і Гілліс, на кораблі перебувають ще двоє членів екіпажу – Скотт Потіт (американський льотчик ВПС США, підполковник у відставці, астронавт) та Анна Менон (американська фахівчиня з біомедичної інженерії та астронавтка).