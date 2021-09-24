У Чумацькому Шляху виявили гігантську порожнину

У Чумацькому Шляху фахівці виявили порожнину величезного розміру, якій дали назву «надбульбашка Персея-Тельця». Швидше за все, вона виникла близько 10 мільйонів років тому.





Вчені скористалися даними, отриманими від космічної обсерваторії ESA «Gaia», що надало їм можливість створити докладні тривимірні карти молекулярних хмар, які знаходяться в безпосередній близькості від Сонця.

Після цього вони провели ретельний аналіз, який продемонстрував наявність сферичної порожнини величезного розміру. Її протяжність складає практично 500 років. результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Astrophysical Journal Letters.

Шмуель Біалі розповів про те, що навколо порожнини розташовуються молекулярні хмари Тельця і ​​Персея. У них є багато молодих зірок, які ще перебувають на етапі свого формування. Вчені мають дві теорії того, як могла утворитися така порожнини. Це міг бути вибух однієї наднової, який привів до виштовхування величезної кількості газу назовні. Якщо ж формування порожнини відбувалося поступово, то вибухів наднових було кілька і відбувалися вони в різний час.

Таке відкриття може доводити той факт, що молекулярні хмари Тельця і ​​Персея – це далеко не незалежні космічні структури. Вони могли утворитися одночасно в результаті впливу однієї ударної хвилі, що виникла в результаті вибуху наднової.