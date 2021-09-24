Пенсии и субсидии надо будет оформлять по-новому: пенсионерам придется переучиваться

Оформление субсидии, пенсии и социальной помощи – все эти вопросы граждане вскоре смогут решать с помощью приложения «Дия». Такую новость Министерство цифровой трансформации Украины на днях сообщило подписчикам своего канала в Telegram. Кабинет министров уже одобрил нововведения, поэтому совсем скоро граждан избавят от надоедливой бумажной рутины.





Согласно информации от Минцифры, оформить пенсию, субсидию или государственную помощь для малообеспеченных семей украинцы смогут даже не выходя из дома, в режиме онлайн. Все эти социальные услуги будут доступны пользователям приложения «Дия» в электронной форме.

«Потребность собирать целые кипы различных документов и справок, обходить множество учреждений, выстаивать длинные очереди отпадет сама собой. Гражданин сможет всего в несколько кликов заполнить заявку в «Дия» и спокойно ожидать результата», – отмечают в министерстве.

Сейчас Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации вместе работают над расширением пилотной версии Единой информационной системы социальной сферы. Потому объявленные изменения точно будут не последними.

«Какие направления мы будем развивать, объявим позже», – пообещали в Минцифры.

Единственной проблемой, которая может возникнуть в связи с инновацией, это необходимость переучиваться и осваивать новые технологии. Сложнее всего справиться с новой системой будет пенсионерам. Ведь именно они зачастую являются пользователями программ жилищных субсидий. Да и в Минцифры, расширяя спектр услуг приложения «Дия», прежде всего заботились о гражданах, которым нелегко обойти полдесятка учреждений и выполнить привычную процедуру оформления помощи.

Напомним, что с момента создания приложения «Дия», его функционал существенно расширился. Сейчас украинцы могут оплатить штраф, получить справку о доходах, оформить прописку для ребенка и еще множество других услуг, нажав всего несколько кнопок. К тому же все операции подтверждаются специальной электронной подписью, что дополнительно защищает пользователей от мошенников.