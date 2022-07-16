Майбутнє настало: в Японії створили ліжко для вертикального сну

Японські компанії Itoki та Koyoju Gohan KK представили вертикальні ящики для сну Nap Box. Вони мають вирішити проблему перевтоми працівників країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прес-служби виробників.





Хронічна втома – найпоширеніша проблема працівників Японії. Вже зараз у компаніях передбачаються спеціальні кімнати з ліжками для відпочинку, немов у дитячому садку. Відомі випадки, коли співробітники навіть закривалися у ванних офісах та спали там.

Дві компанії Itoki та Koyoju Gohan KK з виробництва меблів об’єдналися та представили нове рішення – вертикальні ліжка. У них передбачені спеціальні полиці, які підтримують голову та коліна, щоб спляча людина могла розслабитися і не впала.

Ліжка Nap Box створені з метою залучити співробітників Японії до важливості короткого відпочинку протягом трудового дня. Поки що компанії самі не визначили вартість ящиків. Також відомо, що в роздріб придбати такі меблі буде неможливо. Виробник планує укласти контракти з великими офісними підприємствами, щоб надавати їм Nap Box. Цікаво, чи зручно спатиме в таких боксах, наче фламінго.