Розкрито чому птахи не вміють ходити задом

Голуби ходять, горобці стрибають, страуси бігають. Але чомусь роблять це тільки у напрямку вперед, ніби хтось приставив їм ззаду голку і не дає задкувати. Що ж змушує їх рухатися тільки у напрямку світлого (чи не дуже) майбутнього, не роблячи ні кроку назад?





Для початку слід розуміти, що датчики заднього ходу на пташиній попі не передбачені, тому вони тупо не можуть бачити, куди задкують . Навіть якщо очі пернатого мають круговий огляд, задня частина огляду все одно закривається власним тулубом .

Ефективно крокувати назад заважає і будова ніг . Кінцівки пернатих працюють як пружини , вони відштовхують тіло вперед і вгору. Поштовх однієї ноги дає тілу достатній імпульс, щоб за частки секунди, поки туша рухається вперед, друга нога встигла стати на потрібне місце.

При русі назад сила поштовху виходить недостатньою, і друга нога може не встигнути стати на потрібну позицію. Тому птах може впасти на рівному місці. До того ж, є ризик встромитись хвостом у землю і зіпсувати кермове опірення, що неодмінно позначиться на якості польоту.

Тільки вперед крокують, до речі, не лише пернаті. Кенгуру, змії, ящірки, деякі комахи — далеко не повний список тих, хто не вміє або не може ходити назад. Причини – ті ж: сенсорні органи , які дозволяють відчувати шлях, знаходяться тільки на передній частині тіла, а органи руху не пристосовані для того, щоб крокувати або повзти вперед хвостом.

Втім, навіть ті, хто вміють крокувати назад, цією можливістю не люблять користуватися. Згадайте, чи давно ви рухалися вулицею вперед п’ятою точкою?